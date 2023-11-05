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الأحد 05 نوفمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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“كأننا عشنا أهوال يوم القيامة”.. أستاذ بجامعة القدس يصف الوضع في غزة

قصف غزة
قصف غزة

أكد الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، أن قطاع غزة ضرب بكمية تعادل قنبلة نووية خلال القصف الإسرائيلي على عدد من المناطق في غزة، مشددًا على أنه تم ضرب غزة بأكثر من 26 ألف طن من القنابل.

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وأوضح أن كميات التفجير التي شهدناها على الشاشات هي التي كشفت العديد الكبير من القنابل التي تم ضربها في غزة، واصفًا الوضع في قطاع غزة خلال الفترة الحالية والعدوان الإسرائيلي الغاشم، قائلًا: “كأننا عشنا أهوال يوم القيامة”، وجاء ذلك في تصريحات لقناة إكسترا نيوز. 

وأضاف أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، أن تصريحات وزير التراث الإسرائيلي حول استخدام السلاح النووي في غزة، ليس التصريح الأول من هذا النوع من الهمجية، مشددًا على أن إسرائيل تضرب غزة بعشوائية شديدة، ويتم مقتل الأطفال والنساء، ورغم كل تلك الجرائم تقف بعض الدول الأوروبية منحازة للجانب الإسرائيلي.

ومن جانبه، أكد جهاد حرب، المحلل السياسي الفلسطيني، أن العدوان الإسرائيلي وجرائمه ينتج عنه 10 آلاف شهيد فلسطيني وإضافة إلى عشرات الآلاف من المصابين والجرحى بجانب من هم تحت الركام في قطاع غزة، مشددًا على أن هذا الأمر الجلل بالنسبة للشعب الفلسطيني، وإسرائيل ترتكب جرائم إبادة ضد الشعب الفلسطيني، موضحًا أن أحد الوزراء في حكومة نتنياهو تحدث عن خيار إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة وهو احد الخيارات المطروحة.

تصريح وزير إسرائيلي عن إلقاء قنبلة نووية على غزة

وأشار إلى أن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو يعمل على تهجير الفلسطينيين بأي طريقة، وإجبارهم على ترك أراضيهم، مؤكدًا أن هناك عدد من التصريحات المتعددة لوزراء وأعضاء طالبوا بالإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني وقتل النساء الفلسطينيات.

وأضاف المحلل السياسي الفلسطيني، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن تصريح وزير التراث الإسرائيلي، حول إلقاء قنبلة نووية على غزة تنسم مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، مشددًا على أن هذا السياق العام يشير إلى أن هذا العدوان مستمر ولن ينتهي الانتقام من الفلسطينيين في قطاع غزة، منوهًا بأن الاحتلال الإسرائيلي ولد موجات عنف واسعة وكبيرة منذ 48.

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