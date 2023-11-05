انطلاق المؤتمر الدولي السادس لكلية لغة عربية أسيوط الأحد

تنظم كلية اللغة العربية جامعة الأزهر بأسيوط المؤتمر الدولي السادس تحت عنوان "إسهامات ذوي الهمم في بناء الحضارة الإنسانية قديمًا وحديثاً"، يومي 12 و13 نوفمبر 2023.

وقال الدكتور صابر السيد محمود أحمد نائب رئيس كلية الدراسات العليا والمقرر العام للمؤتمر إن المؤتمر الدولي السادس ينعقد تحت رعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب فضيلة الشيخ. والأزهر الشريف، والدكتور سلامة جمعة داود رئيس الجامعة، والدكتور محمد عبد الملك نائب رئيس الجامعة لصعيد مصر، والدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة. للدراسات العليا والأبحاث.

وأوضح أن المؤتمر يهدف إلى تحقيق عدة أهداف منها: إعلاء قيمة العقل والجوهر على الصورة والمظهر، وتقديم نماذج وقدوات لأصحاب الهمم المعاصرين، وإبراز دور العلم في الارتقاء بالإنسانية بشكل عام، وإبراز دور العلم في الارتقاء بالإنسانية بشكل عام، وإبراز دور العلم في الارتقاء بالإنسانية بشكل عام. دور أصحاب الهمم في بناء الحضارة الإنسانية على مر العصور، والكشف عن دور أصحاب الهمم. لقد اهتم الإسلام برعاية أصحاب الهمم، وأكد أسبقيته في هذا المجال قبل ظهور جهود الأمم الحديثة والمنظمات الدولية. وتقديم دراسات متخصصة عن مساهمات أصحاب الهمم في كافة المجالات الأدبية والعلمية، وتقديم نماذج يحتذى بها لأصحاب الهمم من الطلاب في الجامعات المختلفة.

وأضاف أن المحاور الرئيسية للمؤتمر هي إسهامات أصحاب الهمم في العلوم العربية، وإسهامات أصحاب الهمم في العلوم الشرعية، وإسهامات أصحاب الهمم في العلوم الإنسانية، وإسهامات أصحاب الهمم في الجوانب العسكرية والسياسية والاقتصادية. .

تجدر الإشارة إلى أن المؤتمر يعقد برئاسة الدكتور حمادة مصطفى إسماعيل وكيل كلية التربية وشؤون الطلاب، والدكتور صابر السيد محمود وكيل كلية الدراسات العليا والبحث العلمي ( المقرر العام)، والدكتور أشرف محمد حسن القادري أستاذ التاريخ الحديث بالكلية (منسق المؤتمر).