عاجل
ارتفاع أسعار سيارات أوبل موديل 2024 وقفة احتجاجية.. عمال مترو الأنفاق يطالبون بالعمل بنظام الورادي .. القصة الكاملة وقفة احتجاجية لموظفي مترو الأنفاق للمطالبة بالعمل بنظام الورادي.. صور
الأحد 05 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

حزب الله اللبناني يُطلق عدة صورايخ على شمال إسرائيل

أرشيفية
أرشيفية

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الأحد، أنه أطلق عدة صواريخ غراد على بلدة كريات شمونة شمال إسرائيل، ردا على ضربة إسرائيلية استهدفت جنوبي لبنان.

 

txt

إسرائيل تستهدف جنوب لبنان وتنهي حياة 4 من عائلة واحدة

txt

إسرائيل تستهدف سيارتي إسعاف في جنوب لبنان وإصابة 4 مسعفين

وأوضح الحزب أن الضربة الإسرائيلية أدت لمقتل امرأة وثلاث فتيات صغيرات، مضيفا: "الهجوم جاء ردا على الجريمة الوحشية البشعة التي ارتكبتها إسرائيل".

وقُتل أربعة مدنيين، 3 منهم أطفال، في غارة جوية إسرائيلية على جنوب لبنان مساء الأحد، وفقا لمسؤول في الدفاع المدني ووسائل إعلام رسمية لبنانية.

وفي السياق، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إن إسرائيليا قُتل، الأحد، في غارة شنها حزب الله، ولم يحدد ما إذا كان الشخص مدنيا أم جنديا.

وتشهد الحدود المتوترة بين لبنان وإسرائيل اشتباكات بين القوات الإسرائيلية ومسلحي حزب الله وحلفائهم منذ ما يقرب من شهر منذ بدء الحرب بين حماس وإسرائيل.

على الرغم من أن الاشتباكات لا تزال محصورة إلى حد كبير في المناطق القريبة من الحدود، إلا أن حدتها ازدادت مع استمرار إسرائيل في توغلها البري في غزة.

 

لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا:

مواد متعلقة

السيسي يؤكد ثبات الدعم المصري لمؤسسات لبنان بما يحافظ على استقرارها وأمن شعبها

ميقاتي: لبنان يُرحّب بموقف مصر في رفض تهجير الفلسطينيين
الجريدة الورقية