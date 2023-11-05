الأحد 05 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

إسرائيل تستهدف سيارتي إسعاف في جنوب لبنان وإصابة 4 مسعفين

اسعاف
اسعاف

 

استهدفت مسيّرة إسرائيلية، الأحد، سيارتى إسعاف، بأطراف بلدة "طير حرفا" فى جنوب لبنان، ما أسفر عن إصابة 4 مسعفين بجروح.

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رصاص الاحتلال الإسرائيلي يُصيب طاقم سيارة إسعاف فلسطيني

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خروج 9 سيارات إسعاف من معبر رفح مُحمّلة بمُصابين فلسطينيين إلى مصر

ودوت صافرات الإنذار، الأحد، فى شمال إسرائيل، وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، أن الجيش الإسرائيلى قصف مجددًا بلدات حدودية بجنوب البلاد.

 

وقالت الوكالة اللبنانية الرسمية، إن من بين البلدات "علما الشعب" والناقورة واللبونة، مشيرة إلى أن أجواء مدينة صور شهدت تحليقًا مكثفًا لطيران الاستطلاع الإسرائيلي.

 

كما طال القصف الإسرائيلى، بلدات مروحين والضهيرة وتلبسين.

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