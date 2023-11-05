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وقفة احتجاجية.. عمال مترو الأنفاق يطالبون بالعمل بنظام الورادي .. القصة الكاملة وقفة احتجاجية لموظفي مترو الأنفاق للمطالبة بالعمل بنظام الورادي.. صور
الأحد 05 نوفمبر 2023
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

جنوب سيناء تواصل تدريبات شعبة الفنون التشكيلية بمركز شباب الساحل

مركز شباب الساحل
مركز شباب الساحل بطور سيناء

تواصل شعبة الفنون التشكيلية ضمن الشعب التخصصية، التابعة لإدارة تنمية النشئ بمديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، تدريباتها الدورية، بهدف تنمية الجانب الفنى والابداع لدى  الطلائع، وصقل المواهب وتدعيمها من خلال الورش الفنية،وإكساب الطلائع حرفة ومهنة تساعدهم للنزول إلى السوق وترويج منتجاتهم .

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب و الرياضة، واللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، وبتوجيهات محمد فتحي توفيق وكيل الوزارة ومتابعة أحمد عبد العزيز وكيل المديرية.

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الجريدة الورقية