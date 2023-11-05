جنوب سيناء تواصل تدريبات شعبة الفنون التشكيلية بمركز شباب الساحل

تواصل شعبة الفنون التشكيلية ضمن الشعب التخصصية، التابعة لإدارة تنمية النشئ بمديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، تدريباتها الدورية، بهدف تنمية الجانب الفنى والابداع لدى الطلائع، وصقل المواهب وتدعيمها من خلال الورش الفنية،وإكساب الطلائع حرفة ومهنة تساعدهم للنزول إلى السوق وترويج منتجاتهم .

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب و الرياضة، واللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، وبتوجيهات محمد فتحي توفيق وكيل الوزارة ومتابعة أحمد عبد العزيز وكيل المديرية.

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