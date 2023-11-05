إيرادات فيلم وداعا جوليا فى آخر ليلة عرض

حققت إيرادات الفيلم السوداني "وداعا جوليا"، إخراج محمد كردفاني، مساء السبت، 138 ألف جنيه في دور العرض المصرية.

فيلم وداعا جوليا

وكتبت أسرة الفيلم في الدعوة التي أرسلتها للصحفيين: في ظل العدوان الإسرائيلي الهمجي ضد الشعب الفلسطيني، نرى أن دورنا تتزايد أهميته في تسليط الضوء على الدمار الذي تسببه الكراهية عندما تدفع أحدهم كي يضغط الزناد، من خلال قصة إنسانية مؤثرة على حافة صراع سياسي دموي في الفيلم السوداني وداعاً جوليا الذي نافس في مهرجان كان السينمائي 2023. ندعوكم لحضور العرض الخاص للفيلم مع تمنياتنا بالسلامة والحرية والعدالة لكل الشعوب.

أحداث فيلم السوداني "وداعا جوليا"

تدور أحداث "وداعا جوليا" في الخرطوم قبيل انفصال الجنوب، حيث تتسبب منى، المرأة الشمالية التي تعيش مع زوجها أكرم، بمقتل رجل جنوبي، ثم تقوم بتعيين زوجته جوليا التي تبحث عنه كخادمة في منزلها ومساعدتها سعياً للتطهر من الإحساس بالذنب.

أبطال فيلم السوداني "وداعا جوليا"

الفيلم من إخراج وتأليف محمد كردفاني، وبطولة الممثلة المسرحية والمغنية إيمان يوسف وعارضة الأزياء الشهيرة وملكة جمال جنوب السودان السابقة سيران رياك ويشارك في بطولة الفيلم والممثل المخضرم نزار جمعة وقير دويني الذي اختارته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين سفيرًا للنوايا الحسنة عن منطقة شرق إفريقيا والقرن الإفريقي، وتصوير بيير دي فيليرز ومونتاج هبة عثمان، ومهندسة الصوت رنا عيد وتصميم أزياء محمد المر.

وكان المخرج السوداني محمد كردفاني، أعلن إن فيلمه "وداعا جوليا"، كان عرض الأسبوع الماضي بالتوازي في 6 مدن حول العالم، هي؛ ريو دي جانيرو، وجوهانسبيرج، ووارسو، ومدينة مولن الفرنسية، وشيكاغو وسان فرانسيسكو.