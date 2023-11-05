عاجل
كارثة إنسانية.. إسرائيل تُقطع جثث الفلسطينيين وتسرق جلودهم لمعالجة جنودها من الحروق الزمالك يعلن عرض أحمد فتوح للبيع بعد ازمته الأخيرة رسمياً.. الزمالك يعلن رحيل أوسوريو ويعرض فتوح وصبحي للبيع
الأحد 05 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

إيرادات فيلم وداعا جوليا فى آخر ليلة عرض

فيلم وداعا جوليا
فيلم وداعا جوليا

حققت إيرادات الفيلم السوداني "وداعا جوليا"، إخراج محمد كردفاني، مساء السبت، 138 ألف جنيه في دور العرض المصرية.

فيلم وداعا جوليا

وكتبت أسرة الفيلم في الدعوة التي أرسلتها للصحفيين: في ظل العدوان الإسرائيلي الهمجي ضد الشعب الفلسطيني، نرى أن دورنا تتزايد أهميته في تسليط الضوء على الدمار الذي تسببه الكراهية عندما تدفع أحدهم كي يضغط الزناد، من خلال قصة إنسانية مؤثرة على حافة صراع سياسي دموي في الفيلم السوداني وداعاً جوليا الذي نافس في مهرجان كان السينمائي 2023. ندعوكم لحضور العرض الخاص للفيلم مع تمنياتنا بالسلامة والحرية والعدالة لكل الشعوب.

 

أحداث فيلم السوداني "وداعا جوليا"

تدور أحداث "وداعا جوليا" في الخرطوم قبيل انفصال الجنوب، حيث تتسبب منى، المرأة الشمالية التي تعيش مع زوجها أكرم، بمقتل رجل جنوبي، ثم تقوم بتعيين زوجته جوليا التي تبحث عنه كخادمة في منزلها ومساعدتها سعياً للتطهر من الإحساس بالذنب.

 

أبطال فيلم السوداني "وداعا جوليا"

الفيلم من إخراج وتأليف محمد كردفاني، وبطولة الممثلة المسرحية والمغنية إيمان يوسف وعارضة الأزياء الشهيرة وملكة جمال جنوب السودان السابقة سيران رياك ويشارك في بطولة الفيلم والممثل المخضرم نزار جمعة وقير دويني الذي اختارته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين سفيرًا للنوايا الحسنة عن منطقة شرق إفريقيا والقرن الإفريقي، وتصوير بيير دي فيليرز ومونتاج هبة عثمان، ومهندسة الصوت رنا عيد وتصميم أزياء محمد المر.

 

وكان المخرج السوداني محمد كردفاني، أعلن إن فيلمه "وداعا جوليا"، كان عرض الأسبوع الماضي بالتوازي في 6 مدن حول العالم، هي؛ ريو دي جانيرو، وجوهانسبيرج، ووارسو، ومدينة مولن الفرنسية، وشيكاغو وسان فرانسيسكو.

txt

محمد سلام يمارس الصمت العقابي بعد هجوم بيومي فؤاد عليه| تعليق خارج التوقعات

مواد متعلقة

محمد سلام يمارس الصمت العقابي بعد هجوم بيومي فؤاد عليه| تعليق خارج التوقعات

كاملة أبو ذكرى تلقن بيومي فؤاد درسًا قاسيًا: الفن نعمة أنتم آخر ناس تتكلموا عنها

هجوم عنيف يضع نجوم "زواج اصطناعي" بمأزق| بيومي فؤاد يعلق: كتر خيركم

بيومي فؤاد يصعق محمد سلام بعد إنسحابه من مسرحية زواج اصطناعي|تفاصيل القصة

رحمة رياض تستعد لإحياء حفلاً غنائياً بالعراق 9 نوفمبر

موعد إطلاق فيلم "بلوموندو" بدور العرض السينمائى

شاهد قبل العرض.. طرح البوستر الرسمي لفيلم "سنة أولى خطف"

طرح فيلم "حكاية الجواهر الثلاث" ضمن أيام فلسطين السينمائية في بيروت.. اليوم
الجريدة الورقية