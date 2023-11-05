الأحد 05/نوفمبر/2023 - 08:35 م 11/5/2023 8:35:21 PM

لابد أن نسلط الضوء على خطورة الانبعاثات الكربونية والتهديدات التى تتعرض لها البيئة والكائنات الحية جراء تلك الانبعاثات، فإن انبعاثات الكربون تساهم فى تغير المناخ والذى يمكن أن يكون له عواقب وخيمة على البشر وبيئتهم، فوفقًا لوكالة حماية البيئة تشكل انبعاثات الكربون فى شكل ثانى أكسيد الكربون أكثر من 80 بالمائة من غازات الاحتباس الحرارى المنبعثة فى بعض دول العالم، يؤدى حرق الوقود الأحفورى إلى إطلاق ثانى أكسيد الكربون وغازات الاحتباس الحرارى الأخرى، ترفع انبعاثات الكربون هذه درجات الحرارة العالمية عن طريق حبس الطاقة الشمسية فى الغلاف الجوى وهذا يغير إمدادات المياه وأنماط الطقس ويغير موسم النمو للمحاصيل الغذائية ويهدد المجتمعات الساحلية بزيادة مستويات سطح البحر.

يؤثر تغير المناخ فى كوكبنا مما يتسبب فى حدوث أحداث مناخية قاسية مثل العواصف الاستوائية وحرائق الغابات والجفاف الشديد وموجات الحر مما يؤثر سلبًا على إنتاج المحاصيل وهو ما يؤدى إلى تعطيل الموائل الطبيعية للحيوانات وأكثر من ذلك، نظرًا لأن انبعاث غازات الاحتباس الحرارى هو الفاعل الرئيسى الذى يسبب الاحترار العالمى وبالتالى تغير المناخ فمن المهم فهم كيفية تأثير الكربون وانبعاثات غازات الاحتباس الحرارى الأخرى على البيئة.

إن تأثير الدفيئة هو العملية الطبيعية لكيفية تدفئة الشمس لسطح الأرض، عندما تنطلق غازات الدفيئة فى الغلاف الجوى بما فى ذلك ثانى أكسيد الكربون والميثان وأكسيد النيتروز والأوزون وبخار الماء وتحبس حرارة الشمس فإنها تسخن متوسط ​​درجة الحرارة العالمية مما يؤدى إلى ارتفاعها، يُعرف هذا باسم الاحتباس الحرارى، ما يجب أن يحدث هو أن الأشعة تحت الحمراء تهرب إلى الفضاء ولكن بدلًا من ذلك يتم حبسها فى غلافنا الجوى وتدفئ الكوكب.

انبعاثات الكربون هى أحد أنواع انبعاثات غازات الدفيئة التى تحدث عندما يدخل ثانى أكسيد الكربون إلى الهواء بعد نشاط أو عملية بشرية، وهى حاسمة فى هذه المحادثة لأنها أهم نوع من الانبعاثات من حيث الكمية، اعتبارًا من عام 2017 شكلت انبعاثات الكربون 82 بالمائة من إجمالى انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى فى بعض دول العالم.

إطلاق ثانى أكسيد الكربون فى الجو

يسبب البشر انبعاثات الكربون حيث يتم إطلاق ثانى أكسيد الكربون فى الجو بعد العمليات البشرية اليومية مثل قيادة السيارة والصناعة الزراعية والمزيد، تسرد وكالة حماية البيئة المصادر الرئيسية الستة لغازات الدفيئة مثل النقل وإنتاج الكهرباء والصناعة والتجارة والسكنية والزراعة واستخدام الأراضى والحراجة، أن تقرير وكالة حماية البيئة يقول إنه قد شكلت وسائل النقل 28.9 فى المائة من جميع انبعاثات غازات الدفيئة لعام 2017 وهى أكبر مسبب لجميع الفئات.

وتؤثر انبعاثات الكربون بشكل كبير على الكوكب حيث إن الغازات الدفيئة التى تحتوى على أعلى مستويات الانبعاثات فى الغلاف الجوى هذا بالطبع يسبب الاحترار العالمى وفى النهاية تغير المناخ، يتم إطلاق ثانى أكسيد الكربون فى الغلاف الجوى عندما يتم حرق الوقود الأحفورى – الفحم والغاز الطبيعى والنفط، لكن حرق المواد البيولوجية الأخرى يطلق أيضًا ثانى أكسيد الكربون مثل: النفايات الصلبة والأشجار وما إلى ذلك، فى أى وقت ينبعث منه ثانى أكسيد الكربون فى الغلاف الجوى بكميات كبيرة خاصة إذا بقى فى الغلاف الجوى لآلاف السنين فهو يؤثر على الإنسان والبيئة بكل معانيها.