ابتسام عبدالمريد المرشح الأقوى لرئاسة إقليم وسط الصعيد الثقافي

إقليم وسط الصعيد في مصر منذ فترة طويلة مهد للعديد من المبدعين والمثقفين في مختلف المجالات الفنية والأدبية. ومن بين هؤلاء المثقفين المتميزين ، تبرز ابتسام عبدالمريد ، التي يُتوقع أن تصبح رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي وتشغل حاليا منصب مدير عام فرع ثقافة الوادي الجديد.

تتمتع ابتسام عبد المريد بخبرة عريقة في مجال الثقافة والأدب ، حيث عملت كمدير عام لفرع ثقافة الوادي الجديد لفترة طويلة، كانت لها دورًا حيويًا في تنظيم العديد من الفعاليات الثقافية والأدبية في المنطقة وتعزيز التواصل بين الكتاب والقراء.

ستكون ابتسام عبدالمريد مسؤولة عن التخطيط والتنفيذ الثقافي في الأقليم ، بالإضافة إلى تعزيز الثقافة والأدب وتطويرها. إنها ستعمل على دعم وتشجيع الكتّاب والفنانين المحليين ، وتقديم الدعم اللازم لإثراء الحياة الثقافية في وسط الصعيد.

إلى جانب ذلك ، يتنافس كل من ضياء مكاوي ، مدير عام فرع ثقافة أسيوط ، والذي شغل منصب رئيس إقليم وسط الصعيد سابقًا بالتكليف.

والدكتورة رانيا عليوة ، مدير عام فرع ثقافة المنيا، على منصب رئيس الإقليم. كلاهما يتمتع بمهارات وخبرات واضحة في مجالاتهما ، ولهما القدرة على إدارة الاقليم بشكل ممتاز، من المتوقع أن يكون الاختيار والمفاضلة هذا صعبًا ومعقدًا.

من المتوقع أن تكون مناقشة المرشحين وتحديد المرشح النهائي ستتم بعناية شديدة، حيث سيتم اختيار الشخص الذي يتمتع بأفضل مؤهلات وخبرة في مجال الثقافة.

ستتطلب هذه المهام الجديدة من الشخص الناجح تنفيذ استراتيجيات تنمية الثقافة والأدب في المنطقة ، بالإضافة إلى تكوين شبكات تعاونية مع أطراف مختلفة في المحافظات المجاورة. ويتعين على الشخص الذي سيُعين في هذا المنصب الرفع من مستوى الثقافة والأدب المحلي والإقليمي ، وخلق بيئة مشجعة تدعم المبدعين وتسهم في انتشار الثقافة والأدب في وسط الصعيد.

مهما كان الشخص الذي سيشغل هذا المنصب ، فإنه سوف يكون مسؤولًا عن تعزيز مكانة وسط الصعيد الثقافية والأدبية في الساحة الوطنية والدولية. يجب أن يعطى الاهتمام اللازم لتطوير الثقافة والأدب في تلك المنطقة ، حيث يكمن فيها الكثير من المواهب والإبداع.