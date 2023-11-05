حبيبة تشاندلر بينج تخرج عن صمتها وتعلق على وفاته

شاركت مساعدة الممثلة الأمريكي ماثيو بيري وأفضل صديقة له أمس منشورًا مؤثرًا تنعي فيه وفاته.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، نشرت بريانا برانكاتو، البالغة من العمر 34 عامًا قصصاً على موقع تبادل الصور والفيديو إنستجرام بعد ساعات من دفن نجم مسلسل Friends والمعروف بدوره كتشاندرلر بينج، ونشرت لقطة لحجرة الاستقبال التي اعتادا أن يجتمعا فيها سويا.

وعلقت بريانا على الصورة بعبارة مع السلامة، وكان ماثيو سيق وكشف عن علاقة الحب الأفلاطونية التي جمعته بالمرأة التي عملت كمساعدته الشخصية في سيرته الذاتية العام الماضي.

وكانت الشرطة أفادت أن مساعدة ماثيو بيري هو من اتصل بالنجدة والإسعاف لتهرع إلى منزله في باسيفيك باليساديس ولكن لم تفصح الشرطة عما إذا كانت بريانا هي المتصلة أم لا.

وكشف الممثل الراحل عن إحدى علاقاته الوثيقة التي استمرت لسنوات طويلة، رغم أنه لم يذكرها مطلقًا، بل وصفها فقط تحت الاسم المستعار "إيرين".

قال إنها كانت "أفضل صديقته"، وأنها "أنقذت حياتي"، وأنها جلست بجانب سريره كل ليلة لمدة خمسة أشهر بينما كان يتعافى من انفجار القولون، واضاف الممثل الراحل إن علاقته بمساعدته لم تتحول إلى علاقة رومانسية أبدًا، لكنها سرعان ما أصبحت واحدة من أقرب رفاقه.

وقال ماثيو، في سيرته الذاتية، إنه التقى "إيرين" منذ عدة سنوات عندما كانت تعمل في عيادة الإدمان التي كان يتردد عليها.

وكتب نصا في مذكراته: "لقد التقيت بها قبل عامين، في مركز إعادة تأهيل آخر حيث كانت تعمل في ذلك الوقت لم أستيقظ في ذلك الوقت، لكنني رأيت كم كانت رائعة بكل الطرق وسرقتها على الفور من مركز إعادة التأهيل وجعلتها مساعدتي، وأصبحت أفضل صديق لي.

وكتبت بريانا في أعقاب وفاة ماثيو على وسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب صورتها معه: "لقد أعربت عن عميق امتناني له في مناسبات عديدة، ليس فقط لتوجيهي إلى مهنة أعتز بها ولكن أيضًا لأنه اعتني بي لمدة 7 سنوات.