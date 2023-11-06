"ثقافة الوادى الجديد" ينظم ندوة "مشاركه ذوى الهمم فى نجاح العملية الانتخابية"

نظم قسم التمكين الثقافى التابع لإدارة الخدمات الثقافية محاضرة ثقافية بمدرسة الامل للصم وضعاف السمع عن "مشاركه ذوى الهمم فى نجاح العملية الانتخابية" قدم هذه المحاضرة عبدالله حسن بمساعدة مترجمة الإشارة سعاد حامد.

تأتي هذه المحاضرة ضمن خطة أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة، والتي يرأسها عمرو البسيوني، وتنفذها إدارة الخدمات الثقافية التابعة للإقليم الثقافي وسط الصعيد بقيادة الكاتب محمد نبيل وفرع ثقافة الوادي الجديد بقيادة ابتسام عبد المريد.

تهدف هذه المحاضرة إلى تسليط الضوء على أهمية مشاركة ذوي الهمم في العملية الانتخابية وتمكينهم من ممارسة حقهم الديمقراطي بالتصويت. يعد المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الهمم أمرًا حيويًا لتحقيق المساواة وتعزيز حقوق الإنسان لجميع أفراد المجتمع.

تطرق عبد الله حسن خلال المحاضرة إلى عدة موضوعات مهمة تتعلق بدور ذوي الهمم في العملية الانتخابية. قدم نصائح واستراتيجيات لكسب ثقة المجتمع وتحقيق التمثيل السياسي الفعّال. كما تم استعراض العقبات التي قد تواجه ذوي الهمم في ممارسة حقهم في الانتخاب، مثل صعوبة الوصول إلى مراكز الاقتراع وعدم وجود توفر الترجمة اللغوية أو الإشارية في بعض اللجان الانتخابية.

وحث عبد الله حسن المشاركين في المحاضرة على تعزيز حقوق ذوي الهمم ودعمهم في العملية الانتخابية من خلال التوعية والتثقيف للمجتمع بأهمية توفير التسهيلات اللازمة لضمان مشاركتهم الفعّالة. كما شدد على أن ضمان حقوق ذوي الهمم في العملية الانتخابية هو بمثابة استثمار في تطوير المجتمع وتعزيز التنمية الشاملة.

من جانبها، قامت سعاد حامد بترجمة المحاضرة إلى لغة الإشارة، مما سهل على الطلاب ذوي الصم والضعاف السمع الاستماع والاستيعاب. وقد أثنى الحضور على جهود سعاد حامد ودورها الريادي في تمكين ذوي الهمم وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة الفعّالة في المجتمع. تعكس هذه المحاضرة التزام الهيئة العامة لقصور الثقافة بتنمية ثقافة التعايش والمساواة في المجتمع المصري.

جانب من المحاضرة الثقافية

جانب من المحاضرة الثقافية

جانب من المحاضرة الثقافية