إزالة 35 حالة تعد على الأراضي الزراعية بدمنهور وكفر الدوار

نفذت الواحدات المحلية بمحافظات البحيرة، حملات لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية، التي نفذتها الوحدات المحلية لمركزي دمنهور وكفر الدوار عن إزالة 35 حالة تعد على مساحة 8434 م2 عبارة عن إزالة 23حالة تعد علي الرقعة الزراعية، بمساحة 7000 م2 بقرى الأبعادية، وسنهور وزاوية غزال و نديبة و شرنوب ودسونس أم دينار بدمنهور عبارة عن مباني بالطوب الأبيض، وسملات خرسانية، وأسوار وشدات خشبية.

وتمكنت الحملة من إزالة 12حالة تعد بمساحة 1434 م2 بقرية كوم البركة بكفر الدوار عبارة عن مبانى بالطوب الابيض وسملات وأعمدة خرسانية وسقف خرسانى.

يأتي ذلك في ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية، بمتابعة جهود حماية الأراضي الزراعية، وإنهاء كافة الممارسات الخاصة بالاستيلاء على أراضى الدولة أو التعدي على الأراضى الزراعية وذلك لتحقيق الأهداف المرجوة اقتصادياً وتنموياً والحفاظ على أصول وحقوق الدولة والشعب.

ومن جانبها وجهت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة ،بالمتابعة الميدانية على مدار اليوم، لرصد أي محاولات للبناء المخالف أو العشوائى أو التعديات على الأراضى الزراعية ،والتصدي بكل قوة وحزم لكافة أشكال التعديات، للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة، وتطبيق القانون وفرض هيبة الدولة ،مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.