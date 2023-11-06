"زراعة وإنتاج البطاطس" ورشة حكي في مكتبة الطفل بتنيدة بالوادي الجديد

في إطار النشاطات الثقافية والفنية التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، قام فرع ثقافة الوادي الجديد برئاسة ابتسام عبدالمريد بتنظيم فعالية مميزة في مكتبة الطفل والشباب بتنيدة. تمتحن الفعالية حول كتاب "زراعة وإنتاج البطاطس" تأليف علي فتحي حمايل.

تهدف هذه الفعالية إلى زيادة الوعي بأهمية الزراعة والإنتاج الزراعي في الوادي الجديد وتشجيع الشباب على الاهتمام بهذا المجال. استضافت المكتبة العديد من الشباب وأولياء الأمور للمشاركة في نقاش حول الكتاب ومحتواه. تم تناول مواضيع مثل أساليب زراعة البطاطس وأهمية الموارد المائية والتغذية الصحية في زراعتها.

قادت النقاش نعمة سيد، وهي متخصصة في مجال الزراعة في الوادي الجديد. قدمت نعمة سيد نبذة عن الكتاب وتحدثت عن أهمية العمل الزراعي وتأثيره على اقتصاد المنطقة. أشارت إلى أن زراعة البطاطس تعتبر من الأنشطة الاقتصادية الرئيسية في المنطقة، وتوفر فرص عمل للسكان المحليين وتسهم في تحسين دخلهم.

تفاعل الحضور بشكل كبير مع النقاش، وشاركوا بأسئلة وتعليقات حول الزراعة والإنتاج في المنطقة. تم تبادل الخبرات والمعرفة بين الحضور وتقديم النصائح المفيدة بخصوص زراعة البطاطس وتحقيق إنتاجية أعلى.

اختتمت الفعالية بجولة في المكتبة لتعريف الحضور بمجموعة متنوعة من الكتب والموارد المتعلقة بالزراعة والإنتاج الزراعي. تم تشجيع الحضور على استعارة هذه الكتب والاستفادة منها في تطوير معرفتهم في هذا المجال.

بهذا، قد نجحت الهيئة العامة لقصور الثقافة وفرع ثقافة الوادي الجديد في تعزيز الوعي بأهمية الزراعة في المنطقة وتشجيع الشباب على الاهتمام بها. كما سهمت هذه الفعالية في تحفيز الحضور على التعلم واكتساب المهارات الزراعية الضرورية لتحقيق إنتاجية أعلى وتنمية اقتصادية مستدامة في الوادي الجديد.

جانب من المحاضرة الثقافية

جانب من المحاضرة الثقافية