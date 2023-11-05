مركز التدريب القضائي ينظم دورة تدريبية لأعضاء النيابة الإدارية

نظَّم مركز التدريب القضائي برئاسة المستشار أيمن نبيل عبد الهادي مدير مركز، وبالتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الأحد الموافق دورة تدريبية لأعضاء النيابة الإدارية من درجة "معاون نيابة"، حول "الإشراف القضائي على الانتخابات".



واستهلت الدورة التدريبية التي عُقِدَت بنظام التدريب عن بُعد بكلمة المستشار حافظ عباس رئيس الهيئة، رَحَبَّ فيها بالمشاركين.

وأكد على الدور الهام الذي تقوم به مؤسسات الدولة الدولة المصرية وعلى رأسها الجهات والهيئات القضائية في تنفيذ كافة الاستحقاقات الدستورية.

ووجه رسالته لأعضاء النيابة الإدارية، بوجوب تطبيق صحيح القانون والتعليمات المنظمة للعملية الانتخابية، وفقًا لما تقرره قواعد الهيئة الوطنية للانتخابات، والتعاون مع كافة مؤسسات الدولة المعنية بإدارة العملية الانتخابية في جميع مراحلها، بما يَكفُل ويُيَسر على المواطنين ممارسة حقهم الدستوري والمشاركة في الانتخابات.

هذا حاضر في هذه الدورة التي عقدت بنظام "التدريب عن بُعد"كلًا من:

المستشار وليد محمود عضو الجهاز التنفيذي بالهيئة الوطنية للانتخابات، في محاضرة تناولت " مناقشة إجراءات الاقتراع" و المستشار شادي رياض نائب مدير الجهاز التنفيذي بالهيئة الوطنية للانتخابات، في محاضرة تناولت "إجراءات الفرز وحفظ وتسليم الأوراق".

وانتهت الفَعَّاليات بمناقشة عامة، والرد على تساؤلات السادة المتدربين بخصوص ضوابط وإجراءات العملية الانتخابية.

وفي السابق استقبل المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأحد المستشار حسني عبد اللطيف رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى.

وبصحبة وفدًا رفيع المستوى من السادة المستشارين الأجلاء ضم كلاً من: المستشار صلاح مجاهد نائب رئيس محكمة النقض، مدير نيابة النقض و المستشار طارق عبد الباقي نائب رئيس محكمة النقض، ورئيس المكتب الفني لمحكمة النقض.

كما تضمن الوفد المستشار محمد عبد اللطيف نائب رئيس محكمة النقض، ورئيس إدارة العلاقات الدولية بمحكمة النقض و المستشار أحمد رفعت نائب رئيس محكمة النقض، والأمين العام لمجلس القضاء الأعلى و المستشار خالد فاروق نائب رئيس محكمة النقض، ومستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى للإعلام والعلاقات والمستشار محمود توفيق نائب رئيس محكمة النقض والمستشار الفني لرئيس محكمة النقض

و المستشار عادل عمارة نائب رئيس محكمة النقض، ورئيس المكتب الفني المساعد لمحكمة النقض و المستشار حسام الجيزاوي نائب رئيس محكمة النقض، والأمين العام المساعد لمجلس القضاء الأعلى.