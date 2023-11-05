قافلة طبية وتنموية شاملة من جامعة الفيوم بقرية مطول

فينظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة فى جامعة الفيوم بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة اليوم الاحد ، قافلة طبية وتنموية شاملة بقرية مطول، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، و الدكتور ياسر مجدى حتاته رئيس جامعة الفيوم، والدكتور عاصم العيسوى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

شارك في القافلة كلية الطب وكلية طب الاسنان والمستشفى الجامعي وكلية الخدمة الاجتماعية ومديرية الصحة بالفيوم، وذلك بمقر الوحدة الصحية بقرية مطول مركز اطسا.

وصرح الدكتور عاصم العيسوي أن القافلة الطبية نجحت في تقديم خدمة الكشف الطبي وتقديم العلاج لعدد 1037 حالة، حيث تم الكشف على 185 حالة في تخصص العظام و75 حالة أسنان و 154 حالة باطنة و 70 حالة أنف وأذن و 160 أطفال و 61 حالة نسا و 147 جلدية و 173 حالة رمد.

ندوة توعية

وأضاف أنه تم خلال القافلة الشاملة تم تنظيم ندوة توعية عن القضية السكانية والصحة الإنجابية، حاضر فيها أعضاء هيئة التدريس بكلية الخدمة الاجتماعية.

وأكدت الندوة أن الزيادة السكانية أحد أهم المشكلات التى تواجهها الدولة المصرية، وأن الزيادة السكانية تعد بمثابة القنبلة الموقوتة التى يمكن أن تتسبب في خلل كبير في تركيبة المجتمع المصري، وأن تنظيم الأسرة والإنجاب له العديد من الفوائد الاقتصادية على المجتمع و الفرد، حيث إن المُباعدة بين الولادات من تنظيم موارد الأسرة لكل طفل بشكل مُلائم،.

وفى نهاية القافلة قدم أهالي القرية الشكر لجامعة الفيوم ومؤسسة حياة كريمة على الجهود المبذولة في القافلة.

ومن جهه اخرى استقبل الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، عددًا من أعضاء لجنة قطاع التربية الرياضية واللجنة العلمية للترقية للأساتذة والأساتذة المساعدين بالمجلس الأعلى للجامعات، والتي ضمنت كلً من الدكتور حسين السمري، رئيس لجنة قطاع التربية الرياضية، والدكتور أحمد عبد الخالق تمام، مقرر لجنة قطاع التربية الرياضية بالمجلس الأعلى للجامعات والدكتور كوثر الموجي، رئيس اللجنة العلمية لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين تخصص الإدارة الرياضية، الدكتور محمد رمضان، رئيس اللجنة العلمية لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين تخصص التدريب الرياضي، والدكتور كامل قنصوة رئيس اللجنة العلمية لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين تخصص المناهج وطرق التدريس.

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