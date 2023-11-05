الحزب الحاكم يرشح انائب الرئيس الغاني بوميا للانتخابات الرئاسية لعام 2024

انتخب الحزب الوطني التقدمي الحاكم في غانا، نائب رئيس البلاد محمودو بوميا مرشحا له في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، وفقا لنتائج الانتخابات التمهيدية التي نشرتها اللجنة الانتخابية.

وتشهد غانا أسوأ أزمة اقتصادية منذ سنوات، والتي ستكون قضية انتخابية رئيسية العام المقبل عندما يتنحى الرئيس نانا أكوفو أدو بعد فترتين واتفاق على قرض بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.

ووفقا للنتائج النهائية، حصل بوميا على 61.4 في المائة من الأصوات، بينما حصل أقرب منافسيه كينيدي أوهيني أجيابونج على 37.4 في المائة.

وقد روجت استطلاعات الرأي على نطاق واسع لبووميا، النائب السابق لمحافظ البنك المركزي، للفوز بترشيح الحزب الوطني الجديد.

وسيواجه مرشح المؤتمر الوطني الديمقراطي المعارض الرئيس السابق جون دراماني ماهاما نهاية العام المقبل.

وكان باوميا قد فاز بالفعل بالجولة الأولى من تصويت الحزب الوطني الجديد، وباعتباره أول مرشح مسلم لقيادة حزب آكان العرقي والحزب الذي يهيمن عليه الجنوب، فقد وضع نفسه في مكان يسمح له بتجاوز بعض الانقسامات الإقليمية في غانا.

وقال في خطاب بعد النتائج "إنه انتصار لقاعدة حزبنا العظيم وخاصة للقاعدة الشعبية من الأعضاء. أشعر بالتواضع والإرهاق".

"نحن نعلم أن الحزب الوطني التقدمي هو الحزب الوحيد الذي يمكنه تحويل غانا. وسيدخل الحزب الوطني الجديد عام 2024 موحدًا ونشطًا."

“عادلة وشفافة”

وقال منافسه أجيابونج بعد النتيجة "أعتقد أن الحزب كان نزيهاً وشفافاًK هذا هو الشيء الوحيد الذي كنت أبشر به دائمًا. لقد تحدثت قاعدتي الشعبية وبالتالي أقبل النتائج بحسن نية."

غانا، وهي منتج رئيسي للكاكاو والذهب، لديها أيضًا احتياطيات من النفط والغاز. لكن عبء ديونها توسع، وعانت مثل غيرها من الدول الأفريقية جنوب الصحراء الكبرى من التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الوباء العالمي والحرب الروسية الأوكرانية.

ووقعت غانا الاتفاق مع صندوق النقد الدولي العام الماضي حيث سعت البلاد إلى دعم ماليتها العامة وإدارة الديون المتزايدة وعملتها المحلية بشكل أفضل.

وقد توصلت مؤخرًا إلى اتفاق بشأن شروط الدفعة الثانية بقيمة 600 مليون دولار من صفقة الائتمان البالغة قيمتها 3 مليارات دولار.

لكن الوضع الاقتصادي معقد. واحتشد عدة مئات من المتظاهرين المعارضين في العاصمة الغانية أكرا الشهر الماضي للتنديد بالأزمة الاقتصادية، وألقوا باللوم فيها على سياسات محافظ البنك المركزي.

ويتولى الرئيس أكوفو أدو قيادة البلاد منذ عام 2017 وسيتنحى بعد قضاء الفترتين اللتين يسمح بهما الدستور.

وخسر مرشح المعارضة ماهاما أمام أكوفو أدو في انتخابات 2016 و2020.