منطقة سوهاج الأزهرية تكرم المتميزين في المشروع الصيفي للقرآن الكريم

نظمت منطقة سوهاج الأزهرية، اليوم الأحد، احتفالية لتكريم المتميزين في المشروع الصيفي للقرآن الكريم ‏لموسم ٢٠٢٢/٢٠٢٣م، بحضور فضيلة الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، ‏والدكتور أبو اليزيد سلامة، مدير عام شؤون القرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية.‏

شمل التكريم مدير إدارة شؤون القرآن الكريم بالمنطقة والموجهين المشاركين في فعاليات المشروع القرآني ‏الصيفي ومحفظي المعاهد والمكاتب والطلاب.‏

وجاءت الإحتفالية تحت عنوان «ملتقى الأزهر للقرآن وحفاظه»، وتناولت التعريف بالنسخة الجديدة من ‏مسابقة الأزهر الشريف للقرآن الكريم التي سيتم إطلاقها قريبًا.‏

وفي سياق متصل تواصل إدارة رعاية الطلاب بمنطقة سوهاج الأزهرية، تحت رعاية الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، فعاليات مسابقة القرآن الكريم للعام الدراسي 2023/2024م، لكافة المراحل التعليمية بمعاهد سوهاج الأزهرية.

وتشمل مسابقة القرآن الكريم معاهد البنين والفتيات، وتنظمها إدارة رعاية الطلاب ضمن أنشطتها السنوية في الفترة من 1 نوفمبر حتى 11 نوفمبر الجاري بالتعاون مع موجهي شؤون القرآن الكريم.

ومن المقرر أن يشارك الطلاب الأوائل على مستوى المنطقة في التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية.

وكانت إدارة التدريب بمنطقة سوهاج الأزهرية، قد اختتمت فعاليات الأسبوع الرابع من البرامج التدريبية على منهج الدراسات الاجتماعية الجديد، لمعلمي الدراسات الاجتماعية، وأساسيات الحاسب الآلي للإداريين بمعاهد سوهاج الأزهرية، وذلك بمركز تدريب جنوب الصعيد، بتوجيهات فضيلة الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة .

وتفقد فضيلة الدكتور أحمد حمادي، البرنامج التدريبي، بمركز التدريب، حيث قام فضيلته بالمرور على قاعات التدريب ومتابعة المدربين، يرافق فضيلته الدكتور موهوب عيسى، مدير إدارة التدريب بالمنطقة.

يذكر أن إدارة التدريب التربوي تنفذ البرامج التدريبية بهدف تبادل الخبرات بين المدربين والمعلمين والمساهمة في صقل المهارات التدريسية الخاصة بالمنهج الجديد، وذلك ضمن خطة الأزهر الشريف في الارتقاء بالعملية التعليمية والأداء الإداري للعاملين.