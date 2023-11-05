في مصر والكويت.. استمرار تأجيل الحفلات الغنائية بسبب فلسطين

ما زالت وتيرة الأحداث المتصاعدة في فلسطين تقف سدًا منيعًا أمام المظاهر الفنية والترفيهية في عدد من الدول العربية، حيث تتمسك بعضها بوقف الحفلات الفنية لحين اشعار آخر.

تأجيل حفل تامر عاشور في مدينة الشيخ زايد

بدايةً من الفنان تامر عاشور الذي تم إلغاء حفله بمدينة الشيخ زايد، في ظل تصاعد الاحداث هناك وانعدام الهدوء هناك، ليتسنى لهم إقامة الحفل، حيث كان من المفترض إقامته في الـ 11 من نوفمبر الجاري.

خرجت الشركة المنظمة ببيان تأجيل الحفل، قائة:"لدم العربي غالي ونفيس ونصرة أخوتنا واجب على كل عربي أينما كان وأينما وجد، كنا نتمنى جميعًا انتهاء الأحداث المآساوية والمجازر التي ترتكب في حق أخواتنا وأهلنا في غزة ولكن للأسف فهي مستمرة حتى الآن وبشكل متصاعد".

واستكمل البيان “ولذلك بعد التشاور مع الفنان تامر عاشور قررنا تأجيل الحفل إلى مابعد انتهاء الأحداث والانتهاكات الحالية لاخواتنا في غزة، وسيتم الإعلان عن الموعد الجديد قريبًا”.

تأجيل حفل شيرين عبد الوهاب في الكويت

إضافةً إلى حفل الفنانة شيرين الذي تم تأجيله في الكويت، وذلك ضمن فعاليات مهرجان ليلة عمر الغنائي، الذي تم إلغاء عدد كبير من فعالياته في مطلع أكتوبر الماضي بالتزامن مع الاحداث الفلسطينية الدامية.

كان قد أعلن مجلس الوزراء الكويتي خلال منتصف أكتوبر الماضي، وقف جميع أنشطة الدولة الفنية تضامنًا مع أحداث فلسطين، في بيان تضمن الآتي "تأكيداً على موقف دولة الكويت الدائم المساند للقضية الفلسطينية وما تشهده الساحة من تطورات في قطاع غزة وتضامنًا مع الشعب الفلسطيني الشقيق الذي يتعرض لأبشع أنواع العدوان الإسرائيلي، فقد وجّه مجلس الوزراء وزارة الإعلام بوقف مظاهر الاحتفالات الفنية في دولة الكويت تضامناً مع الشعب الفلسطيني الشقيق جراء ما يتعرض له من عدوان إسرائيلي وحداداً على أرواح الشهداء الأبرار".

كانت قد أصدرت الشركة المنظمة للحفل بيانا بقرار التأجيل قائلة: "بناء على قرار مجلس الوزراء الكويتي وبناءً على مسئوليتنا الاجتماعية نعلن تأجيل حفل حسين الجسمي ورحمة رياض، وسيتم إعلامكم بالموعد الجديد قريبًا".