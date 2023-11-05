الكحل يبرز سحر عيون كارينا كابور

تملك النجمة الهندية كارينا كابور مقاومات الجمال العالمي فضلًا عن ذوقها الراقي الذي جعلها تتصدر مجلات الموضة العالمية لانها خير مثال تقتدي بها المرأة الأنيقة والجذابة.

كارينا كابور تمزج بين الأنوثة والجذابية بالفوشيا الفاقع

وتألقت كارينا كابور في أحدث جلسة تصوير شاركت بها محبيها ومتابعيها عبر حسابها الشخصي بموقع الإنستجرام، حيث تألقت بقميص حريري مع جيب طويلة الجذابة صمم من قماش ناعم باللون الفوشيا.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة شعر جذابة واستعانت بالكحل الساحر ليظهر جمال عينيها فهي تملك أجمل عيون على الإطلاق مع لون الكشمير في الشفاه.

كارينا كابور خان

كارينا كابور خان ولدت في من مواليد 21 سبتمبر 1980، مومباي هي ممثلة هندية لعبت عدة أدوار بطولية في الأفلام الهندية وحازت على عدة جوائز فيلم فير.

عائلة كابور وبداياتها الفنية

تنحدر كارينا من أُسرة سائر أفرادها معروفين وهي عائلة كابور العريقة فهي حفيدة الممثل وصانع الأفلام راج كابور، وإخوان جدها هُما الممثلان القديران شامي كابور الذي كان معروفاً في الخمسينيات والستينيات، وشاشي كابور الذي اشتهر في السبعينيات والثمانينيات، وأختها هي الممثلة كاريشما كابور التي كانت من أبزر ممثلات التسعينيات، إضافةً إلى ذلك فوالدها راندير كابور ممثل وعمها ريشي كابور ممثل ناجح منذُ السبعينيات حتى الآن، وفي عام 2007 دخل ابن عمها رانبير كابور إلى مجال السينما. كما أن أسرتها تشمل نيخيل داندا ابن عمتها المتزوج من ابنة أميتاب باتشان وغيرهم ممن يعملون في مجال الإخراج والإنتاج والكتابة، ونجاح عائلتها وشهرتها سهل على كارينا دخول عالم التمثيل واحترافه.

بدأت كارينا مسيرتها عام 2000 في فيلم اللاجئين (فيلم) مع ابهيشيك باتشان نجل الأسطورة أميتاب باتشان وحازت من خلاله على العديد من الجوائز منها جائزة فيلم فير لأفضل ممثلة صاعدة، لتتولى نجاحاتها عام 2003 بفيلم تشاميلي الذي شهد دخولها مصاف أعلى النجمات أجراً وأكثرهن نجاحاً.

حياتها الخاصة

تعرضت كارينا للعديد من الإشاعات في بداية مسيرتها الفنية بسبب مشاركتها البطولة للعديد من الممثلين البارزين أمثال الممثل هريثيك روشان وفاردين خان.

لكن أبرز علاقاتها والتي أثارت زخما ٱعلاميا كبيراً كانت مواعدتها علنا للممثل شاهيد كابور حيث بدأت علاقتها به عام 2004, ظهرت معه في عدة أفلام مثل فيلم فيدا وفيلم 36 شارع الصين وفيلم بهدوء - بهدوء وفيلم عندما التقينا وفيلم سنجتمع سنلتقي حققت نجاحا كبيرا في البوكس أوفيس.

وبعد انفصالها عن شاهد كابور، بدأت علاقة عاطفية عام 2008 مع الممثل سيف علي خان الذي تزوجت منه في أواخر 2012 وغيرت إسمها إلى «كارينا كابور خان», رزقت بمولودها الأول وأسمته «تيمور علي خان» في صباح يوم الثلاثاء 20 ديسمبر 2016.