نائب محافظ القاهرة تتابع أعمال إصلاح كسر مفاجئ بخط مياه بحي التبين

قامت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية بمتابعة أعمال إصلاح الكسر المفاجئ بخط المياه قطر ١٠٠٠ مم بشارع القومية للأسمنت بحي التبين والمغذي إلى مدينة ١٥مايو.

وأكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية أنه فور رصد حدوث الكسر بخط المياه تم الدفع بفرق الصيانة اللازمة لسرعه الانتهاء من الأعمال، لافتة أنه تم ضخ عربات المياه لتوفيرها للسادة المواطنين وعدم تأثرهم من انقطاعها موضحة أنه تم الانتهاء من أعمال التصليحات وجاري ضخ المياه لمدينة ١٥ مايو و المناطق التي تأثرت بقطع المياه.

وشددت محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية على تنفيذ أعمال رفع الكفاءة اللازمة لأماكن التصليح والطرق وتجفيفه ومحيط موقع الكسر من أي تجمعات للمياه وتمهيد الطريق لعدم إعاقه الحركة.

رفق نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية خلال الجولة الدكتور أحمد القزاز رئيس حي التبين وجمال حسين مدير المتابعة الميدانية بالمنطقة الجنوبية والمتابعة الميدانية والمرافق ومشرفي المربعات بحي التبين و ممثلي شركة المياه والصرف وعدد من التنفيذين.

جدير بالذكر حدوث كسر مفاجئ أمس بخط ١٠٠٠ بشارع القومية للأسمنت بالتبين المغذى إلى مدينة ١٥مايو وسجن ١٥مايو بطريق الاوتوستراد من محطة مياة التبين حيث أهابت المنطقة بتوفير احتياجات المواطنين من المياه بسبب قطع المياه من الساعة العاشر مساء أمس حتى الساعة السادسة صباح اليوم حيث سيتم إعادة الخدمة فور الانتهاء من الإصلاح والتي استغرقت ٨ ساعات تقريبا مع تزويد المنطقة بثلاثه سيارات مياه نظيفة لسد احتياجات السادة المواطنين.