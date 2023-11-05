"أهمية المشاركة السياسية في بناء ونهضة الوطن" ندوة بمركز إعلام أسيوط

نظم مركز إعلام أسيوط، ندوة توعوية تحت عنوان "أهمية المشاركة السياسية في بناء ونهضة الوطن" وذلك بقاعة المؤتمرات بمركز إعلام أسيوط وقد حاضر في اللقاء الدكتورة سناء زهران، أستاذ بكلية الخدمة الاجتماعية بجامعة أسيوط والدكتورة فاطمة الخياط، وكيل وزارة التضامن سابقاً وعادل عمران، مدير إدارة الاتصال السياسي بمديرية التربية والتعليم بأسيوط وبحضور شباب جامعة أسيوط، وعدد من ممثلي الأجهزة التنفيذية بمحافظة أسيوط وعدد من ممثلي وسائل الإعلام المحلية بالمحافظة.

يأتي ذلك في إطار الحملة التي أطلقها قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات برعاية الدكتور أحمد يحيى، رئيس قطاع الإعلام الداخلي، لدعوة إلى مواطنين جميعهم للمشاركة في الاستحقاقات الانتخابية 2023 وتحت شعار "صوتك مستقبلك انزل وشارك".

الدور المهم الذي يقوم به قطاع الإعلام الداخلي

وأوضحت عبير جمعة مدير مركز إعلام أسيوط الدور الهام الذي يقوم به قطاع الإعلام الداخلي لدعوة المواطنين للمشاركة في الاستحقاقات الانتخابية والمشاركة السياسية في بناء الوطن والنهوض به من خلال مراكز الإعلام بجميع محافظات مصر والتى تعمل على تحفيز وتشجيع المواطنين جميعهم على المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية والحياة السياسية وتعريفه لحقوقه وواجباته تجاه المجتمع وتنمية روح المشاركة لدى النشء بشكل عام والتوعية بأهمية دور الفرد في مجتمعه وحث النشء وأسرهم على المشاركة في الفعاليات وضرورة التحلي بالإيجابية تجاه مجتمعهم

وأكدت جمعة، أن المشاركة السياسية تعد إحدى القنوات المهمة للتأثير في صناعة القرار وتحقيق التغيير في المجتمعات، فهي تمثل فرصة للأفراد للتعبير عن وجهات نظرهم والتأثير في السياسات العامة والقضايا التي تهمهم. وقد أشارت جمعة إلى أن المشاركة السياسية تعد أيضًا مسؤولية جماعية تتطلب تعاونًا وتنسيقًا بين الأفراد والمؤسسات المعنية.

وتطرقت الندوة إلى أهمية توعية الشباب حول أهمية المشاركة السياسية وتزويدهم بالمعرفة اللازمة حول هذا الموضوع. وأوضحت الدكتورة سناء زهران أن الشباب هم أمل المستقبل ولهم القدرة على تغيير الواقع، ولذلك يجب تمكينهم وتزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة للمشاركة الفعالة في الحياة السياسية. كما أشارت إلى أن التعليم السياسي يلعب دورًا حاسمًا في تعزيز المشاركة السياسية وتنمية الوعي السياسي لدى الشباب.

وأوضحت الدكتورة سناء زهران أستاذ بكلية الخدمة الاجتماعية بجامعة أسيوط أن المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية القادمة واجب وطني وحق كفله الدستور لجميع المواطنين وأن هذه الاستحقاقات هي الطريق الأفضل لممارسة الديمقراطية ومن ثم تسعى الدول الحرة إلى عقد الانتخابات لتحقيق أهدافها ومصالحها العليا بغية استكمال مساريها التنموي والنهضوي اللذين يحققان آمال وطموحات الشعوب ورضاها عمن يتولى مسؤولية القيادة.

من جانبها، ألقت الدكتورة فاطمة الخياط الضوء على تجربتها الشخصية في العمل السياسي وأهمية دور المرأة في المشاركة السياسية وأكدت أن تمكين المرأة وإشراكها في العمل السياسي له تأثير إيجابي على المجتمع بشكل عام، حيث تعتبر المرأة ركيزة أساسية في عملية التنمية وبناء الوطن.

وأضافت الخياط، أن المشاركة الانتخابية تُعد ضمانتنا الرئيسية لتحقيق ما نصبو إليه جميعًا من أجل مصر لا بد أن نتوجه بقناعة تامة نحو صناديق الاقتراع لندلي بأصواتنا ونؤكد للعالم كله أن جمهوريتنا الجديدة سوف تُستكمل بُناها ولا مجال للمزايدات والتدخلات والشائعات المغرضة التي تستهدف إفساد المناخ الديمقراطي الذي سلكته الدولة المصرية.

من ناحية أخرى، قدم عادل عمران نظرة شاملة حول دور الشباب في الحياة السياسية وأهمية تفعيل دورهم في صنع القرارات. وأشار إلى أن الشباب هم مصدر الابتكار والتغيير، ولهم القدرة على تحقيق رؤية جديدة وإحداث تحول إيجابي في المجتمعات.

وأضاف عادل عمران مدير إدارة الاتصال السياسي بمديرية التربية والتعليم بأسيوط أن شباب مصر هم الركيزة الأساسية لنهضة وبناء الدولة فالتنمية لا بد أن تبدأ من الشباب فهم عنصر فاعل وحاسم في قضايا التنمية ولا بد أن تكون مشاركتهم السياسية نابعة من حبهم وانتماءاتهم لوطنهم.

وفي ختام الندوة، تم مناقشة بعض الأفكار والمقترحات حول طرق تعزيز المشاركة السياسية للشباب وتمكين المرأة في هذا المجال. كما ت

وفي ختام الندوة، تم مناقشة بعض الأفكار والمقترحات حول طرق تعزيز المشاركة السياسية للشباب وتمكين المرأة في هذا المجال. كما تم التأكيد على ضرورة دعم وتشجيع الشباب على المشاركة الفعالة في الحياة السياسية وتوفير الفرص المناسبة لهم للتدريب والتطوير.

جانب من ندوة نظمها مركز إعلام أسيوط

جانب من ندوة نظمها مركز إعلام أسيوط

جانب من ندوة نظمها مركز إعلام أسيوط

جانب من ندوة نظمها مركز إعلام أسيوط

جانب من ندوة نظمها مركز إعلام أسيوط

جانب من ندوة نظمها مركز إعلام أسيوط

جانب من ندوة نظمها مركز إعلام أسيوط

جانب من ندوة نظمها مركز إعلام أسيوط

جانب من ندوة نظمها مركز إعلام أسيوط

جانب من ندوة نظمها مركز إعلام أسيوط

جانب من ندوة نظمها مركز إعلام أسيوط

جانب من ندوة نظمها مركز إعلام أسيوط

جانب من ندوة نظمها مركز إعلام أسيوط

جانب من ندوة نظمها مركز إعلام أسيوط