مديرية أوقاف أسيوط تستهدف 41 مسجدًا ببرنامج المنبر الثابت خلال نوفمبر الجاري

أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة أسيوط، أسماء المساجد المستهدفة بإطلاق برنامج المنبر الثابت بالمحافظة، والذي يتم تنفيذه في إطار التعاون والتنسيق المشترك بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف وتحت رعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

تأتي فكرة المنبر الثابت الدعوي المشترك بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف كجزء من جهود تعزيز التواصل الديني في مصر. يهدف البرنامج إلى نشر القيم الإسلامية وتوعية المجتمع بأمور دينية مهمة.

سيبدأ البرنامج في شهر نوفمبر 2023م، وسيتم تنظيمه كل يوم ثلاثاء بعد صلاة العشاء. سيتم تنفيذ البرنامج في مختلف المساجد بمحافظة أسيوط.

ستتضمن موضوعات البرنامج الكثير من القضايا الرئيسية التي تهم المجتمع. ستبدأ الجلسة الأولى في الثامن من نوفمبر عن موضوع نعمة الأمن وأهميته في حياة الناس. ستتناول الجلسة الثانية في 14 نوفمبر موضوع الإتقان وكيف يساهم في تطور المجتمع والأمم. وسيتم التركيز في الجلسة الثالثة في 21 نوفمبر على موضوع الإيمان بالله واليوم الآخر وتأثيرهما في تنظيم سلوك الإنسان.

يعد هذا البرنامج فرصة نادرة للمسلمين للاستفادة من العلماء والخبراء في الأزهر الشريف. سيتم تقديم المحاضرات بأسلوب مبسط ومفهوم للجمهور، مع إمكانية طرح الأسئلة والحوار حول المواضيع المطروحة.

تهدف هذه المبادرة إلى تقوية الروابط الدينية في المجتمع وتعزيز القيم الإسلامية الأساسية. من المتوقع أن يحظى البرنامج بترحيب كبير من قبل الجمهور، حيث سيكون فرصة للتعلم والتثقيف الديني.

تشير إدارة الأوقاف في أسيوط إلى أن البرنامج سيستمر لعدة أشهر وسيشمل مجموعة متنوعة من الموضوعات الدينية. من المتوقع أن يؤثر البرنامج بشكل إيجابي على المجتمع المحلي ويعزز الوعي الديني والقيم في الأفراد.

وأشارت مديرية الأوقاف بأسيوط إلى أن عدد المساجد التي تم الاتفاق عليها بمحافظة أسيوط خلال شهر نوفمبر يشمل 41 مسجدًا، على مستوى كل المراكز بالمحافظة، بحسب المساجد التي حددتها وزارة الأوقاف.

تأتي هذه المبادرة ضمن جهود الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف لتعزيز الوعي الديني والثقافي بين المواطنين، وخاصة في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه المجتمع المصري في الوقت الراهن. ويأتي برنامج المنبر الثابت الدعوي لتسليط الضوء على مواضيع هامة تخص الإسلام والمجتمع، وتقديم رؤية شاملة ومتكاملة حولها.

يجدر الذكر أن برنامج المنبر الثابت الدعوي المشترك بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف يعد واحدًا من أهم المبادرات الدعوية التي تنفذها الحكومة المصرية، والتي تهدف إلى تعزيز الوعي الديني والثقافي بين المواطنين، وتعزيز قيم الدين الإسلامي الحنيف، وإيصال رسالته السمحة إلى الناس على أكمل وجه. وسيكون لهذا البرنامج أهمية كبيرة في التغيير الإيجابي للمجتمع، وفي المساهمة في بناء مجتمع متحضر ومتسامح، ينعم بالاستقرار والأمن والسلام.

يأمل المنبر الثابت الدعوي المشترك بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف في تحقيق تأثير إيجابي على الجمهور وتعزيز القيم والمبادئ الإسلامية في المجتمع. سيكون هذا البرنامج فرصة للتواصل الديني والتثقيف الشامل للمسلمين في أسيوط.