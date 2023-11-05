تشكيل مودرن فيوتشر الرسمي لمواجهة انبي بالدوري

أعلن البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر، عن تشكيل الفريق الرسمي لمواجهة نظيره انبي ، في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري.

يُذكر أن لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، قد قررت في وقت سابق تعديل موعد مباراة فريق مودرن فيوتشر أمام نظيره إنبي لتنطلق صافرة أحداث المواجهة في تمام الساعة الرابعة بدلا من الساعة السابعة مساء اليوم الأحد الموافق 5 نوفمبر 2023.

وجاء تشكيل فيوتشر على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جنش

دفاع: محمد ربيعة، خالد رضا ، علي الفيل ، باسم علي

وسط: غنام محمد، محمد نصير ، عمر كمال، محمد صادق ، عبد الكبير الوادي

هجوم: مروان محسن

ويجلس على مقاعد البدلاء:

محمود حمدي ، محمود رزق ، طارق طه ، محمد فاروق، اموراني حساني ، علي زعزع ، احمد عاطف ، ايمن الصفاقسي ، عمر السعيد

تشكيل فيوتشر

ويستضيف بعد قليل وفي تمام الرابعة مساءً، فريق مودرن فيوتشر، نظيره فريق انبي، على ملعب ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.