الأحد 05 نوفمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وزير النقل يلتقي رئيس وقيادات شركة أفيك إنترناشيونال الصينية العالمية

بوابة الوفد الإلكترونية

 التقى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل بالسيد  يو لي رئيس شركة أفيك إنترناشيونال وقيادات الشركة الصينية العالمية، في بداية اللقاء قدم رئيس شركة أفيك الصينية التهنئة لوزير النقل المصري بانطلاق الدورة الخامسة من المعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجيستيات للشرق الأوسط وأفريقيا TRANSMEA2023، والذي يحظى بمشاركة واسعة من كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجال النقل مؤكدًا على أن شركة أفيك تشعر بالفخر للتعاون مع وزارة النقل المصرية من خلال تنفيذ مشروع القطار الكهربائي الخفيف ومن جانبه أكد وزير النقل على عمق العلاقات التي تربط بين الدولتين الصديقتين مشيدًا بالتعاون مع شركة أفيك في تنفيذ مشروع القطار الكهربائي الخفيف Lrt.

    

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وأكد أن هناك مجالات أخرى للتعاون بين الجانبين وخاصة في مجال توطين صناعة النقل في مصر مشيرًا إلى أن مجال التعاون المقترحة تشمل توطين صناعة قطارات المرحلتين الثالثة والرابعة من القطار الكهربائي الخفيف في مصر، وكذلك خط القطار الكهربائي الخفيف المخطط تنفيذه بين مركز النقل أمام الرحاب وحتى الحي السكني (R3) بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك توطين صناعة دواخل الجرارات والعربات والأتوبيسات والمترو والقطار السريع للإضافة إلى إمكانية التعاون في مجال تصنيع السفن التجارية ولا سيما السفن التجارية العملاقة.


وهو ما رحب به رئيس الشركة وأكد أن الفترة القادمة ستشهد عقد اجتماعات مكثفة لدراسة مقترحات التعاون بين الجانبين في مجال توطين الصناعة وأفضل نماذج التعاون لتفعيل هذا التعاون.

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