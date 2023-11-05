محافظ الشرقية يُهنئ ريحاب رضوان لحصدها ذهبية العالم لرفع الأثقال البارالمبية| صور

هنأ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، البطلة ريحاب أحمد رضوان ابنه قرية الحواط التابعة لرئاسة مركز ومدينة منيا القمح لحصولها على الميدالية الذهبية في بطولة العالم لرفع الاثقال البارالمبية والمقامة بمصر في الفترة من 3 إلى 5 نوفمبر الجاري بصالة حسن مصطفي بمدينة السادس من اكتوبر وذلك بعد أن نجحت في رفع وزن 134 كجم ضمن منافسات وزن 55 كجم، متمنياً لها مواصلة التفوق الرياضي ورفع إسم مصر عاليا في جميع المحافل المحلية والإقليمية والدولية.

أكد محافظ الشرقية أن الدولة تولي إهتماماً كبيراً في دعم قطاع الرياضة والرياضيين وذلك تنفيذاً لمبادرة الرئيس "عبد الفتاح السيسي" رئيس الجمهورية، لبناء الإنسان وتطويره بمختلف المجالات، مشيراً إلى أن المحافظة لا تدخر جهداً في المساهمة الجادة لإعداد الشباب بدنياً وفكرياً وتنمية قدراتهم بالإضافة إلى استثمار أوقات فراغهم وطاقاتهم وتوجيهها لصالح المجتمع.

يذكر أن البطولة شارك بها 70 لاعب ولاعبة يمثلون 12 دولة وهم : ( إيطاليا، الجزائر، غانا، جورجيا، ناميبيا، مولدوفا، استونيا، المجر، مالاوي، غينيا، كينيا، مصر) حيث تعد أحد البطولات التي تساهم في التصنيف العالمي للاعبين من أجل التأهل إلى أولمبياد باريس 2024.

وكان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد قام صباح اليوم بزيارة مفاجئة لقريتي كفر أيوب سليمان وكفر إبراهيم العايدي التابعتين لرئاسة مركز ومدينة بلبيس لمتابعة سير انتظام العمل بالمنشآت التعليمية والصحية والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

بدأ محافظ الشرقية جولته بمتابعة سير انتظام اليوم الدراسي بمدرسة كفر أيوب الابتدائية التابعة لإدارة بلبيس التعليمية، واطلع على سجل الحضور والانصراف للاطمئنان على تواجد أعضاء هيئة التدريس بالمدرسة، مؤكداً ضرورة الالتزام بجدول الحصص الدراسية وتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب فهم أمانة في أعناقنا ويمثلون نواه لصنع مستقبل الوطن.

حرص المحافظ على مشاركه تلاميذ المدرسة الحصص الدراسية للتعرف على كيفية استقبال الطالب للمعلومة المقدمة له من خلال الشرح الذي يقدمه المعلم مطالباً الطلاب بالتجاوب والتواصل المباشر مع المعلم خلال اليوم الدراسي والاستفادة من الحصص الدراسية المقدمة خلال اليوم.

ولتحقيق الانضباط داخل المنشآت الصحية والتأكد من تقديم خدمة صحية وعلاجية مميزة للمترددين عليها، توجه محافظ الشرقية لوحدة صحة الأسرة بكفر أيوب سليمان ببلبيس للوقوف على مستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى وللمترددين على الوحدة واطلع على سجل الحضور والانصراف للتأكد من التزام الأطباء وهيئة التمريض بالنوبتجيات الصباحية ومواعيد العمل الرسمية وتقديم أفضل الخدمات الصحية والعلاجية للمرضى.

تفقد محافظ الشرقية، عيادة الأسنان ليصدر تعليماته لإدارة الوحدة بالمراجعة المستمرة لأعمال الصيانة للأدوات المستخدمة بمختلف عيادات الوحدة وتحقيق الانضباط داخل المنشأة وحسن استقبال المرضي وتقديم أوجه الرعاية الصحية والعلاجية اللازمة لهم، وكذلك الاستمرار في تنفيذ المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة للوصول لمجتمع صحي وسليم.

انتقل محافظ الشرقية لقرية كفر إبراهيم العايدي للوقوف على مستوى الخدمات المؤداه لأهالي القرية والتعرف على احتياجاتهم على الطبيعة وتفقد عدد من شوارع القرية للوقوف على الحالة العامة للنظافة والتأكد من رفع تراكمات القمامة من الشوارع أولا بأول لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين.

كما توجه محافظ الشرقية، لمعاينة قطعة أرض فضاء بالقرية لبحث إمكانية الاستفادة منها في إقامة مركز شباب لأهالي القرية وذلك بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضية لممارسة شباب القرية كافة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية المختلفة مؤكدا أن المحافظة لا تدخر جهداً في سبيل إقامة المشروعات الخدمية والتنموية لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

وخلال تفقده لمقر الوحدة المحلية بالقرية شدد المحافظ على رئيس الوحدة بسرعة الانتهاء من تشغيل المركز التكنولوجي وتقديم خدماته المختلفة للمواطنين من أبناء القرية والقرى المجاورة.

كما شهدت جولة محافظ الشرقية بقرية كفر إبراهيم العايدي تفقد وحدة صحة الأسرة لمتابعة سير إنتظام العمل بها والتأكد من تقديم خدمة صحية وعلاجية مميزة للمرضي والمترددين عليها، مشدداً على ضرورة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بصيدلية الوحدة لضمان تقديم خدمة لائقة للمرضى.

اختتم محافظ الشرقية جولته التفقدية بمركز بلبيس بمتابعة سير انتظام العملية التعليمية بمدرسة محمد أحمد إبراهيم الثانوية المشتركة واستمع لشرح معلمي المدرسة مطالباً بضرورة تقديم المعلومة بشكل مبسط وبشرح وافي لتحقيق التجاوب والتواصل مع التلاميذ والاستفادة من الحصص الدراسية المقدمة لهم مطالبا طلاب وطالبات المدرسة بالجد والاجتهاد في تحصيل دروسهم وعدم تأجيل عمل اليوم إلى الغد ليكونوا نماذج مشرفة نفخر بهم في المجتمع.