تناول الأطعمة المخمرة يوميا يساعد على الحماية من السرطان

نصحت دكتورة العلوم الطبية زوخرة بافلوفا بتناول الأطعمة المخمرة بانتظام (على سبيل المثال، مخلل الملفوف) لتحسين دفاع الجسم ضد السرطان.

وذكرت الدكتورة بافلوفا أن تناول الأطعمة المخمرة يوميًا يساعد بشكل فعال في الحماية من تطور السرطان وعلى وجه الخصوص، تشمل هذه المنتجات منتجات الألبان والخضروات المخللة.

ويعمل مخلل الملفوف على تحسين وظيفة الأمعاء، مما يؤدي إلى اختفاء كامل أو جزئي لانتفاخ البطن والتشنجات والإسهال والإمساك والثقل، ومن خلال استعادة سلامة جدار الأمعاء، فإن استخدام هذا المنتج يؤدي إلى تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان.

أشارت بافلوفا إلى أن الأطعمة المخمرة تتميز بقدرتها على التأثير بشكل إيجابي على حالة الأمعاء - وذلك في المقام الأول عن طريق تحسين حالة البكتيريا الدقيقة.

وتعمل هذه المنتجات على تعزيز نمو البكتيريا المعوية المفيدة، كما أن صحة أمعاء الشخص تؤدي إلى تقوية المناعة والصحة بشكل عام.

وقال الطبيب: "معظم الأنسجة المناعية (الليمفاوية) موجودة في الأمعاء، وأن تناول الأطعمة المخمرة مفيد أيضًا للحفاظ على وزن صحي أو فقدان الوزن".