بدء عرض مسلسل كامل العدد على MBC مصر..غدًا

يعاد عرض حلقات المسلسل الإجتماعي “كامل العدد” عبر قنوات MBC مصر، وذلك ضمن الخريطة الدرامية للقناة في نوفمبر الجاري.

موعد عرض حلقات مسلسل كامل العدد

ومن المقرر أن تبدأ الحلقة الأولى غدًا الإثنين في تمام التاسعة مساءً، والإعادة في الـ 1 صباحًا.

قصة مسلسل كامل العدد وأبطاله

جاء العرض الاول لمسلسل كامل العدد في الموسم الرمضاني الماضي، وهو من فئة الـ 15 حلقة، وحقق نجاحًا جماهيريًا ضخمًا ونسبة مشاهدة عالية عبر المنصات الترفيهية المختلفة.

شهدت حلقات المسلسل بمزيج من الواقعية والترفيه والكوميديا، تسليط الضوء على العلاقات الإنسانية داخل العائلات، وأهمية وجود الصداقة في حياة الإنسان خصوصًا إن كانت صادقة.

تضم أحداث مسلسل كامل العدد حياة السيدة المطلقة بعد الانفصال عن زوجها، وحياتها الجديدة مع أطفالها والتفكير في الزواج مرة أخرى.

كل تلك الأحداث تتناولها حلقات المسلسل في قالب كوميدي خفيف.

يأتي مسلسل كامل العدد في 15 حلقة، بطولة شريف سلامة، آية سماحة، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، جيهان الشماشرجي، عمرو جمال، مع مشاركة مميزة للفنانة إسعاد يونس، تأليف: يسر طاهر، رنا أبو الريش، ومن إخراج: خالد الحلفاوي.