الأحد 05 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وزير الشباب: الرئيس السيسي يولي اهتماماً كبيراً بالرياضة ويصفها بالأمن القومي

بوابة الوفد الإلكترونية

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن  الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتماماً كبيراً بالرياضة ويصفها بالأمن القومي، حيث نوه الرئيس في أكثر من مناسبة على أهمية ممارسة الرياضة والاعتناء  بالجانب البدني للشباب وتطوير القدرات الذهنية والنمو الجسدي والاهتمام بوجود الرياضة في مختلف  المدارس والجامعات، وذلك بالتعاون بين وزارات الشباب والرياضة، والتربية والتعليم ، والتعليم العالي" .

جاء ذلك خلال حضور  وزير الشباب والرياضة، افتتاح المقر الجديد للجامعة المصرية الصينية بمدينة نصر، بحضور الدكتوره كريمة عبد الكريم رئيس مجلس أمناء الجامعة ولفيف من أساتذة الجامعة.

وأوضح الدكتور أشرف صبحى اهتمام الوزارة بالرياضة الجامعية، والحرص على لقاء طلاب الجامعات بشكل مستمر للتعرف على تطلعات واحتياجاتهم؛ لتنفيذ برامج ومشروعات تتوافق ورغباتهم فى إطار التعاون بين وزارتى الشباب والرياضة والتعليم العالى والبحث العلمى.

وقد اعلنت الجامعة تقديم ١٠ منح دراسية للرياضيين مساهمة منها لتشجيع الشباب علي ممارسة الرياضة.    

وعلي هامش الملتقي قام وزير الشباب والرياضة بتكريم الابطال الرياضيين خريجي الجامعة المصرية الصينية.


 

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