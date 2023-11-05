سمك مقلي بالتتبيلة الحارة

يفضل الكبار والصغار تناول السمك بكميات مختلفة لفوائده المتعدده ومذاقه الطيب أبرزها احتواه على كميات كبيرة من أحماض أوميجا لذا فهو مفيد لصحة القلب والأوعية الدموية،التي تساهم بدورها في خفض الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية في الدسم والتحكم في ضغط الدم. وكشفت بعض الدراسات، أن الأشخاص الذين يتناولون السمك بمعدل يتراوح من مرة إلى مرتين في الأسبوع أقل عرضة للإصابة بالنوبات القلبية.

لمحبي الوصفات الحارة المميزة، نقدم لكم وصفة من أشهى وصفات من السمك المقلي بالطعم الحار.

المقادير

- اللايم : 4 حبات

- الكمون : 2 ملعقة صغيرة

- الفلفل الاحمر الحار : 2 ملعقة صغيرة

- ملح : 2 ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : 2 ملعقة صغيرة

- زيت الزيتون : 3 اكواب

- صلصة الصويا : 2 ملعقة كبيرة

- أوريغانو : ملعقة كبيرة

- السمك : حسب الرغبة

طريقة التحضير

اعصري اللايم وضعيه في وعاء.

أضيفي إلى اللايم زيت الزيتون، وصلصة الصويا.

نكهي بالكمون، والفلفل الأحمر الحار، والملح، والفلفل الأسود، والأوريغانو.

اخلطي المكونات جيداً حتى تتجانس.

انقعي السمك في هذه التتبيلة لـ4 ساعات على الأقل أو لليلة كاملة ثم اقليه.