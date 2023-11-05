الأحد 05 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

سمك مقلي بالتتبيلة الحارة

بوابة الوفد الإلكترونية

يفضل الكبار والصغار تناول السمك بكميات مختلفة لفوائده المتعدده ومذاقه الطيب أبرزها احتواه على كميات كبيرة من أحماض أوميجا لذا فهو مفيد لصحة القلب والأوعية الدموية،التي تساهم بدورها في خفض الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية في الدسم والتحكم في ضغط الدم. وكشفت بعض الدراسات، أن الأشخاص الذين يتناولون السمك بمعدل يتراوح من مرة إلى مرتين في الأسبوع أقل عرضة للإصابة بالنوبات القلبية.

 

لمحبي الوصفات الحارة المميزة، نقدم لكم  وصفة من أشهى وصفات من السمك المقلي بالطعم الحار.

 

 

 

 

المقادير

- اللايم : 4 حبات

- الكمون : 2 ملعقة صغيرة

- الفلفل الاحمر الحار : 2 ملعقة صغيرة

- ملح : 2 ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : 2 ملعقة صغيرة

- زيت الزيتون : 3 اكواب

- صلصة الصويا : 2 ملعقة كبيرة

- أوريغانو : ملعقة كبيرة

- السمك : حسب الرغبة

طريقة التحضير

اعصري اللايم وضعيه في وعاء.

أضيفي إلى اللايم زيت الزيتون، وصلصة الصويا.

نكهي بالكمون، والفلفل الأحمر الحار، والملح، والفلفل الأسود، والأوريغانو.

اخلطي المكونات جيداً حتى تتجانس.

انقعي السمك في هذه التتبيلة لـ4 ساعات على الأقل أو لليلة كاملة ثم اقليه.

 

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