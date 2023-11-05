الجامعة البريطانية تحصد المركز الأول في الهندسة بتصنيف التايمز العالمي

تصدرت الجامعة البريطانية في مصر، برئاسة الدكتور محمد لطفي، قائمة الجامعات الخاصة المصرية في تصنيف التايمز.

وحصلت على المركز الأول في مصر بين الجامعات الخاصة المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات المصرية، في مجال الهندسة، وفقًا لتصنيف التايمز العالمية للجامعات لعام 2024.

وجاءت الجامعة البريطانية في المركز الرابع محليًا في ذات التصنيف على مستوي كافة الجامعات المصرية .

نتاج استراتيجية الجامعة البريطانية

ووجه الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة البريطانية في مصر، خالص الشكر لجميع منتسبي الجامعة البريطانية، من نواب وعمداء وأعضاء هيئة تدريس وطلاب وعاملين، لما يبذلونه من جهد وعطاء مستمر؛ لتظل الجامعة في مكانتها الدولية المرموقة كمنارة للعلم والتعليم الجامعي ليس في مصر فقط بل والشرق الأوسط.

وأضاف رئيس الجامعة البريطانية أن هذا التصنيف وغيره من التصنيفات العالمية، تعكس نتاج ونجاح استراتيجة الجامعة التي تسعي للتميز والريادة والتأهيل والتعليم بالممارسة، لضمان تحسين مستدام لكافة موارد الجامعة من أعضاء هيئة تدريس وطلاب.

وتابع رئيس الجامعة البريطانية، أن الهدف الحقيقي للجامعة يكمن في تحقيقها لأهدافها المنشودة بشكلًا دائم واستمرار تميزها الأكاديمي الذي جعلها تتصدر كافة الجامعات الخاصة، وفقًا لاستراتيجية معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وتزامنًا مع استراتيجية مصر 2030 وتوجيهات القيادة السياسية بضرورة بناء الإنسان وبناء الكوادر الطلابية المتميزة.

وأضاف رئيس الجامعة البريطانية أن الجامعة تعمل بشكل مستمر لضمان تحسين وتطوير الأداء بالجامعة، مشيرًا إلى أن الجامعة تسعى دائمًا للحفاظ على المكانة الدولية المرموقة التي تحتلها، تمشيًا مع خطة الدولة واستراتيجية مصر 2030 وتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بملف التعليم العالي وتطويره.