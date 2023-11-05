غني بالأوميجا 3.. حضري سمك السردين المقلي

تفضل الأمهات تحضير الوصفات الشهية من اللحوم والدجاج والأسماك لتنوع بين الأطباق المقدمة لافراد الأسرة طوال أيام الشهر.

ويأتي سمك السردين في مقدمة الأطباق الشهية الموفره وسهلة التحضير فضلًا عن فوائده المتعدده، حيث يحتوي على أحماض أوميجا 3، وهي أحماض جدًا هامة لحماية الأوعية الدموية والقلب من الأمراض، ولا يقف الأمر على هذا الحد بل إن أوميجا 3 تعمل على تقليل نسب الدهون الثلاثية من الدم، وتحافظ على الشرايين من الانسداد، وهذا يحد من التعرض للجلطات.

واليوم نقدم لكم وصفة شهية ومغذية من وصفات سمك السردين الصغير الحجم والغني بالفوائد الغذائية الكثيرة، جربيه مقلياً وقدميه ساخناً حضري سمك السردين المقلي بجانب طبق الأرز الشهي.

المقادير

- سمك السردين : 1 كيلو

- دقيق : كوب

- الثوم : 3 فصوص (مفروم)

- كزبرة خضراء : 3 ملاعق كبيرة

- النعناع : 3 ملاعق كبيرة

- بقدونس : 3 ملاعق كبيرة

- بابريكا : ملعقة كبيرة

- زيت الزيتون : 3 ملاعق كبيرة

- عصير الليمون : 3 ملاعق كبيرة

- ملح : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ملعقة صغيرة

- الزيت : 2 كوب (للقلي)

- الليمون : حسب الرغبة (شرائح / للتزيين)

طريقة التحضير

نظفي السمك جيداً وتخلصي من أحشاؤه ثم انقعيه في ماء ودقيق وملح لمدة 30 دقيقة ثم اشطفيه جيداً.

اخلطي أوراق النعناع مع الكزبرة، والبقدونس، وعصير الليمون، وزيت الزيتون، والثوم، في وعاء عميق وقلبيهم.

قومي بإحضار وعاء آخر وضعي الدقيق مع البابريكا والملح والفلفل واخلطيهم جيداً.

احشي السمك بخليط الأعشاب ثم أغلقي بطن السمك بعيدان الخشب.

غطي السمك بالدقيق وأحضري مقلاة ثم ضعي فيها الزيت حتى يسخن.

اقلي السردين في الزيت من الجهتين وصفيه جيداً ثم قدميه في طبق التقديم مع شرائح الليمون.