الأحد 05 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وزير الخارجية يستقبل المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي

بوابة الوفد الإلكترونية

صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن سامح شكرى وزير الخارجية استقبل اليوم، سيندى ماكين، المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمى.

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وأوضح المتحدث باسم الخارجية أن اللقاء تطرق إلى الأوضاع المتردية في قطاع غزة والاحتياجات الإنسانية المتزايدة لأهالى القطاع في ظل استمرار وطأة الحرب، مما يستوجب توفير تلك الاحتياجات بصورة عاجلة لتتناسب مع حجم ونطاق الأزمة الإنسانية التي يشهدها القطاع في الوقت الحالى.

 

كما استعرض وزير الخارجية الجهود المصرية الحثيثة لمساعدة الشعب الفلسطيني فى القطاع، وإيصال المساعدات الإنسانية لمستحقيها، سواء من خلال المساعدات التي تقدمها مصر للشعب الفلسطيني بصورة مباشرة أو من خلال التسهيلات التي تمنحها لحكومات الدول ومختلف الجهات المانحة لضمان نفاذ تلك المساعدات إلى القطاع، مشدداً على الأولوية القصوى التي توليها القيادة السياسية في مصر للدفع بكل احتياجات الشعب الفلسطيني في ظل الأزمة الراهنة.

 

وفي سياق متصل، نوه السيد سامح شكرى إلى الصعوبات اللوجستية التي يفرضها الجانب الإسرائيلي مما يعوق نفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بما في ذلك القصف المتكرر للجانب الفلسطينى من المعبر، وبما يضع أعباء إضافية على مصر تعوق وصول المساعدات إلى حد كبير.

 

واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته مشيرًا إلى أن المديرة التنفيذية للبرنامج أعربت عن تقديرها الكامل للدور الذي تضطلع به مصر لاستمرار ضمان نفاذ المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني والتنسيق مع المنظمات الأممية العاملة في هذا المجال. كما أعربت عن تطلعها لاستمرار التعاون والتنسيق مع الجانب المصري لتنفيذ برامج وأنشطة برنامج الغذاء العالمى في مصر، تماشياً مع الرؤية المصرية نحو مسار تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.

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