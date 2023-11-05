ينجذب الكبار والصغار لوصفات المطاعم لمذاقها الشهي واحترافية تحضيرها بشكل يخطف النظر وهذا ما تحاول أن تحضره ربات المنزل لإبنائها لإرضائهم وتوفير الميزانية الخاصة بها وبهم.

وتعد وصفة أصابع جبن الموزاريلا المقرمشة من أطيب وصفات المقبلات الساخنة والأكثر طلباً في المطاعم، أعديها في مطبخك بخطوات ولا أسهل ومذاق شهي وطيب.

وحضري بخطوات بسيطة أصابع جبن الموزاريلا المقرمشة مثل المطاعم واسعدي افراد أسرتك.

المقادير

- جبن موزاريلا : قالب (صلب ومقطع أصابع طولية)

- ملح : رشّة

- فلفل أسود : رشّة

- ثوم بودرة : ربع ملعقة صغيرة

- البيض : 2 حبة

- دقيق : نصف كوب

- الماء : 2 ملعقة كبيرة

- بقسماط : نصف كوب

طريقة التحضير

اخفقي البيض مع الماء في وعاء، ثم ضعيه جانباً.

اخلطي الدقيق مع البقسماط، والملح، والفلفل، وبودرة الثوم، في وعاء آخر.

غمّسي أصابع الموزاريلا بالبيض المخفوق، ثم بخليط الدقيق والبقسماط حتى تتغطى بالكامل.

ضعي أصابع الموزاريلا في الثلاجة لحوالي 40 دقيقة.

في مقلاة واسعة على نار متوسطة، سخني الزيت، ثم اقلي أصابع جبن الموزاريلا حتى تصبح ذهبية اللون ومقرمشة.

صفّي أصابع جبن الموزاريلا من الزيت، وضعيها في طبق التقديم، وقدميها.