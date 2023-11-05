غدًا.. محاكمة 16 متهمًا في "اللجان الإعلامية للإخوان"

تستأنف الدائرة الأولي إرهاب، المنعقدة غدًا الاثنين، بمجمع محاكم بدر، اعادة إجراءات محاكمة المتهم محمد أبو زيد محمد أحد شركاء حمزة زوبع و15 متهما آخرين، في القضية المعروفة إعلامياً "اللجان الإعلامية للإخوان".

تضمن أمر الإحالة أنه في غضون الفترة من عام 2019 حتى أكتوبر 2021 داخل مصر وخارجها، أن المتهمين تولوا قيادة في جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، أو إيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر، وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بعملها.

النيابة تستعجل تحريات المباحث في واقعة ضبط عاطل لقيامه بغسل 10 ملايين جنيه



كلفت النيابة العامة بسرعة استعجلت تحريات المباحث الخاصة بعاطل لقيامه بغسل 10 ملايين جنيه متحصلة من نشاطه فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي في الإسكندرية، وذلك لكشف ملابسات الواقعة.

وقامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عاطل- له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة الإسكندرية)؛ لقيامه بغسل أموال حصيلة ممارسته نشاطا إجراميا فى مجال الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.

وبحسب التحقيقات فإنها كشفت عن محاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات - تأسيس نشاط تجارى – شراء السيارات).

هذا وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامي بـ 10 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي السابق قررت النيابة العامة حبس صاحب مصنع لتصنيع الحلوى لإدارته المصنع بدون ترخيص 4أيام على ذمة التحقيقات.

تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة ضبط صاحب مصنع لتصنيع الحلوى كائن بدائرة قسم شرطة المرج لإدارته المصنع بدون ترخيص.

وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على المضبوطات وكلفت بسرعة الانتهاء من تحريات المباحث حول الحادث.

كما كلفت بسرعة الانتهاء من تحريات المباحث حول الواقعة.