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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

حصيلة إيرادات فيلم "بيت الروبي" بشباك التذاكر أمس

فيلم بيت الروبي
فيلم بيت الروبي

بلغت إيرادات فيلم بيت الروبي للنجمين كريم عبدالعزيز وكريم محمود عبدالعزيز، أمس، السبت، 9.881 جنيه، في موسم الصيف السينمائي لعام 2023.

 

أبطال فيلم بيت الروبي:

فيلم بيت الروبي، بطولة كريم عبدالعزيز، كريم محمود عبدالعزيز، نور اللبنانية، تارا عماد، شريف دسوقى، حاتم صلاح، محمود السيسى، وضيوف الشرف محمد عبدالرحمن توتا، منى الشاذلى، مصطفى أبو سريع، محمد السويسي، وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش، وإخراج بيتر ميمى.

 

قصة فيلم بيت الروبي:

تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، حول: يعيش المؤثر الاجتماعي إبراهيم الروبي مع زوجته وشقيقه الأصغر حياة بسيطة هادئة، لكن مشكلة عدم إنجابه هو وزوجته تُكدر صفو حياتهما، فيفكران في أمر خطير عواقبه وخيمة.

 

أغنية سمع هوس: 

كانت طرحت الشركة المنتجة، فيلم "بيت الروبي" أغنية "سمع هوس" وهي ضمن الفيلم للمطرب محمود العسيلي، وذلك عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

أغنية "سمع هوس"، كلمات فليبينو، ألحان وتوزيع: أحمد طارق يحيى، وإخراج بيتر ميمي، ويشارك في غنائها معه كل من كريم عبدالعزيز وكريم محمود عبدالعزيز.

 

العرض الخاص لفيلم بيت الروبي:

كان احتفل صُنّاع وأبطال فيلم بيت الروبي، قبل عيد الأضحى 2023 بالعرض الخاص للفيلم داخل إحدى السينمات بـ6 أكتوبر.

 

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