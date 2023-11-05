وزارة الرياضة تُطلق البرومو الدعائي للمشروع القومي «نادي القيادات الشبابية »

أطلقت وزارة الشباب والرياضة، بقيادة الدكتور أشرف صبحي، اليوم الأحد، البرومو الدعائي للمشروع القومي « نادي القيادات الشبابية »، والذي يهدف إلى استثمار طاقات وأفكار الكوادر والقيادات الشبابية المتميزة من جميع محافظات الجمهورية، وتفعيل دورها المجتمعي وتأثيرها الإيجابي، وإطلاق قدراتها الإبداعية، وحثها على الريادة والابتكار، وتنمية وعيها بأهم القضايا المحلية والعالمية، في إطار يدعم كل الشرائح الشبابية، ويضمن المساوة بين الجنسين ويدمج ذوي القدرات والهمم، ويعطي الفرصة لمشاركة النماذج المتميرة من شباب الوافدين واللاجئين المقيمين على أرض مصر ودمجهم مع الشباب المصري.

يأتي تنفيذ المشروع القومي من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني، الإدارة العامة للتعليم المدني وتأهيل الكوادر الشبابية بالوزارة.