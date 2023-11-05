الأحد 05 نوفمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

افتتاح مركز التحكم والسيطرة لنظم الإشارات على خط بني سويف/أسيوط بالمنيا

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

افتتح قبل قليل رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عبر الفيديو كونفرانس، اليوم الأحد، مركز التحكم والسيطرة لنظم الإشارات على خط بني سويف/أسيوط بالمنيا.

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أماكن تواجد أتوبيسات نقل الزوار لمعرض النقل الذكي للشرق الأوسط وأفريقيا TransMEA2023

جاء ذلك خلال فعاليات الدورة الخامسة لمعرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجيستيات للشرق الأوسط وإفريقيا التي تقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وطلب المهندس محمد مجدي المدير التنفيذي لمشروع تطوير نظم الإشارات على خط بني سويف/ أسيوط ، الإذن بافتتاح المركز.

ويقام معرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجيستيات للشرق الأوسط وإفريقيا تحت شعار (توطين صناعة وسائل النقل في مصر)؛ وذلك خلال الفترة من 5 إلى 8 نوفمبر 2023.

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