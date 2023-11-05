افتتاح مركز التحكم والسيطرة لنظم الإشارات على خط بني سويف/أسيوط بالمنيا

افتتح قبل قليل رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عبر الفيديو كونفرانس، اليوم الأحد، مركز التحكم والسيطرة لنظم الإشارات على خط بني سويف/أسيوط بالمنيا.

جاء ذلك خلال فعاليات الدورة الخامسة لمعرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجيستيات للشرق الأوسط وإفريقيا التي تقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وطلب المهندس محمد مجدي المدير التنفيذي لمشروع تطوير نظم الإشارات على خط بني سويف/ أسيوط ، الإذن بافتتاح المركز.

ويقام معرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجيستيات للشرق الأوسط وإفريقيا تحت شعار (توطين صناعة وسائل النقل في مصر)؛ وذلك خلال الفترة من 5 إلى 8 نوفمبر 2023.