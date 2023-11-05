قرار جديد لوزير العدل بشأن فروع التوثيق المتنقل

أصدر المستشار عمرو مروان وزير العدل، عدة قرار بإنشاء فروع للتوثيق المتنقل باسم مركز خدمات مصر المتنقل التي تحمل رقم 24 و25 و26، 27 و28،29 و30 و31.

ونص القرار الذى يحمل رقم 6235 لسنة 2023،أنه بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 ورقم 114 لسنة 1946، بشأن التوثيق والقوانين المعدلة لـه ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1946، بشأن تنظيم مصلحة الشهر العقارى والتوثيق وعلى قرار المستشار وزير العدل رقم 8062 لسنة 2020،بإنشاء مكتب وعلى مذكرة الدكتور رئيس قطاع مصلحة الشهر العقارى والتوثيق المادة الأولى، ينشأ فرع للتوثيق المتنقل باسم مركز خدمات مصر المتنقل رقم 24 و25 و26 و27 و28 و29 و30 و31، يتبع مكتب التوثيق المركزى ويقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة في الأيام التي تحدد له.