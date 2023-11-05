طريقة عمل فطيرة البطاطا الحلوة بعين الجمل| تمدك بالطاقة وتقي من السرطان

فطيرة البطاطا الحلوة بعين الجمل من الوصفات الصحية والمفيدة التي يمكنك إعدادها لأولادك كحلوى مغذية تمد الجسم بالفيتامينات والطاقة مقارنةً بأي حلوى يتم شرائها مجهولة المصدر، لذا نقدم لك طريقة تحضيرها بالخطوات.

فطيرة البطاطا الحلوة

طريقة عمل فطيرة البطاطا الحلوة

المقادير

- بطاطا حلوة : 2 حبة (مسلوقة ومصفّاة)

- بيض : 2 حبة

- زبدة : ثلث كوب

- حليب مكثف محلى : ثلاث أرباع الكوب

- ملح : رشة

-قرفة : ملعقة صغيرة (مطحونة)

- عين جمل : ربع كوب (مطحون خشن)

- عجينة العشر دقائق : مقدار (جاهزة)

طريقة التحضير

قشري حبات البطاطس الحلوة وضعيها في وعاء، ثم اهرسيها بواسطة الشوكة جيداً.

اخفقي الزبدة مع البيض جيداً في وعاء عميق، ثم أضيفي الحليب المكثف، والبطاطس المهروسة، والجوز مع التحريك جيداً، ورشّي الملح والقرفة.

ضعي العجينة في قالب مدهون ومجهز بورق الزبدة، ثم ضعي خليط البطاطس والجوز في منتصفه.

حمّي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

اخبزي الفطيرة في الفرن لحوالي 15 دقيقة على حرارة 425 مئوية، ثم خففي الحرارة إلى 350 مئوية لمدة 40 دقيقة حتى تمام نضج العجينة، ثم قدميها بدرجة حرارة الغرفة.

فوائد تناول البطاطا الحلوة

تقوي المناعة

تعمل الفيتامينات والتركيبات الكيميائية النباتية الموجودة في البطاطا الحلوة على تقوية جهاز المناعة في الجسم.

التقليل من مخاطر صحة القلب

تشير دراسات مختلفة إلى أن الألياف ومضادات الأكسدة الموجودة في البطاطا الحلوة تساعد في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، كما أن ارتفاع مستوى الأنثوسيانين في البطاطا الحلوة الأرجواني يساعد في تقليل فرص الإصابة بأمراض الشريان التاجي.

تساعد على الهضم الجيد

البطاطا الحلوة غنية بالألياف الغذائية وهي معروفة أيضًا بتحسين صحة الأمعاء والهضم يمكن أن يساعد المحتوى العالي من الألياف في البطاطا الحلوة أيضًا في منع الإمساك لدى كل من الأطفال والبالغين، كما أنه يحتوي على كمية عالية من فيتوستيرول الذي له تأثير وقائي على الجهاز الهضمي قد يساعد في منع وإدارة قرحة المعدة والإثني عشر.

مفيدة للحوامل ومن تريد الإنجاب

البطاطا الحلوة طعام مناسب للنساء الحوامل أو من يريد الإنجاب، فهي تحتوي الكثير من حمض الفوليك الطبيعي، الذي يعرف بضروريته في عملية نمو صحية لخلايا الأجنة وأنسجتها.