وفاة سائق في حادث سير بصحراوي سوهاج الغربي

توفي سائق في منتصف العقد الرابع من العمر يقيم بدائرة محافظة أسيوط دهسته سيارة ربع نقل حال قيامه بالتوقف بالطريق الصحراوي الغربي دائرة مركز جهينة شمال غرب محافظة سوهاج لإصلاح عطل بسيارة فنطاس كان يقودها وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى جهينة المركزي وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .





تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من نائبه للشمال يفيد تلقي مركز شرطة جهينة بلاغًا بوجود حادث سير ومتوفى بالطريق الصحراوي الغربي دائرة المركز .

إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمكان الحادث وبالفحص تبين أنه أثناء توقف قائد سيارة فنطاس مياه "علي . م . ا . م" 35 سنة سائق ومقيم دائرة محافظة أسيوط على جانب الطريق المشار إليه أمام السيارة ربع نقل متوقفة على جانب الطريق لإصلاح عطل بالفنطاس من الخلف إرتدت عليه السيارة قيادته نتيجة عدم سحب فرامل اليد مما أدى إلي دهسه بين السيارتين ووفاته وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى جهينة المركزي .





وبسؤال كل من: - قائد السيارة الثانية "مختار . ح . ا" 53 سنة سائق ومقيم دائرة مركز طما وشقيق المتوفى "محمد . م . ا . م" 30 سنة عامل ومقيم بذات الناحية قررا بمضمون ماسبق ونفيا وجود شبهة جنائية .





تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .