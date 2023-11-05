الأحد 05 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

مركز سلمان للإغاثة: نعمل بحرص على إيصال المساعدات لمستحقيها في قطاع غزة

مركز سلمان للإغاثة
مركز سلمان للإغاثة

 

أكد المتحدث الرسمي لمركز الملك سلمان، سامر الجطيلى، اليوم الأحد أن المركز يعمل بحرص على إيصال المساعدات لمستحقيها في قطاع غزة، وفي المرحلة الحالية الإغاثة العاجلة التي تتعلق بإنقاذ الحياة وتزويد المحتاجين بالاحتياجات الأساسية وتوفير الوقود لاستمرار الكهرباء.

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وقال الجطيلى في تصريحات لقناة "الإخبارية السعودية"، إن: "المركز يعمل على إمداد قطاعات عدة أهمها القطاع الصحي وتأمين المستلزمات الأساسية للمستشفيات، وخدمة الجرحى والمرضى والأطفال، وكذلك قطاع الأمن الغذائي، بالإضافة إلى قطاع الإيواء من خلال إمداد النازحين بالمسلزمات كافة". 

 

على صعيد متصل، أشار الجطيلي إلى أن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، تخطت مع دخولها اليوم الرابع، أكثر من 300 مليون ريال، تبرع بها أكثر من نصف مليون شخص، على رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الذي افتتح الحملة بـ30 مليون ريال، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بـ20 مليون ريال.

 

وكانت الحملة قد دشنها المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة؛ مشيرا إلى أن التبرعات سيجري جمعها عبر منصة "ساهم"، أو الحساب البنكي الموحد الذي تم تخصيصه للحملة.

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