استمرار حبس المتهمين بسرقة طن ونصف حديد من موقع تحت الإنشاء

جدد قاضى المعارضات، اليوم الأحد، حبس 3 متهمين كونوا تشكيل عصابي، وسرقوا طن ونصف من الحديد، من أحد المواقع الإنشائية في مدينة الشروق، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكشفت تحقيقات النيابة في الواقعة أن المتهم الأول استغل عمله في حراسة بعض مواقع الإنشاء، واستعان بالمتهم الثاني، وتمكنوا من الاستيلاء على طن ونصف من الحديد تمهيدا لبيعه.

واعترف المتهمين خلال تحقيقات النيابة، إنهما كانا يستعدان لبيع الحديد لمالك مخزن خردة، وأضافا أنهما اتفقا معه على شراء الحديد، وتقسيم قيمته بينهما، وكشفا عن أنهما كانا في طريقهما لبيعه لمالك مخزن.

كما أقر مالك المخزن أنه كان يستعد لشراء الحديد المسروق، بقيمة أقل من قيمته الأصلية، لعلمه أنه من متحصلات جريمة سرقة.