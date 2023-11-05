رعاية طلاب أزهر سوهاج تواصل مسابقة القرآن الكريم لجميع المراحل التعليمية

تواصل إدارة رعاية الطلاب بمنطقة سوهاج الأزهرية، تحت رعاية الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، فعاليات مسابقة القرآن الكريم للعام الدراسي 2023/2024م، لكافة المراحل التعليمية بمعاهد سوهاج الأزهرية.

تشمل مسابقة القرآن الكريم معاهد البنين والفتيات، وتنظمها إدارة رعاية الطلاب ضمن أنشطتها السنوية في الفترة من 1 نوفمبر حتى 11 نوفمبر الجاري بالتعاون مع موجهي شؤون القرآن الكريم.



ومن المقرر أن يشارك الطلاب الأوائل على مستوى المنطقة في التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية.

وفي سياق متصل اختتمت إدارة التدريب بمنطقة سوهاج الأزهرية، فعاليات الأسبوع الرابع من البرامج التدريبية على منهج الدراسات الاجتماعية الجديد، لمعلمي الدراسات الاجتماعية، وأساسيات الحاسب الآلي للإداريين بمعاهد سوهاج الأزهرية، وذلك بمركز تدريب جنوب الصعيد، بتوجيهات فضيلة الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة .



وقد تفقد فضيلة الدكتور أحمد حمادي، البرنامج التدريبي، بمركز التدريب، حيث قام فضيلته بالمرور على قاعات التدريب ومتابعة المدربين، يرافق فضيلته الدكتور موهوب عيسى، مدير إدارة التدريب بالمنطقة.

يذكر أن إدارة التدريب التربوي تنفذ البرامج التدريبية بهدف تبادل الخبرات بين المدربين والمعلمين والمساهمة في صقل المهارات التدريسية الخاصة بالمنهج الجديد، وذلك ضمن خطة الأزهر الشريف في الارتقاء بالعملية التعليمية والأداء الإداري للعاملين.