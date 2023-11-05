طارق الشيخ يواجه إسرائيل بـ" لما النفس تهون على النفس "

طرح النجم الشعبي طارق الشيخ أغنتيه الجديدة بعنوان" لما النفس نهون على النفس" وذلك تضامنًا مع الشعب الفلسطيني عقب الهجوم العنيف من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

ونشرالمطرب الشعبي طارق الشيخ عبر حسابه الرمسي على موقع التواصل الاجتماعي" فيس بوك" الأغنية وعلق عليها قائلا:" لما النفس تهون على النفس والرحمة اللي مبنا تموت، عايزين نقول حسبنا الله ونعم الوكيل، ربنا يصبر أهلنا في فلسطين.

ويذكر أن أعلن عدد من مطربي الطرب الشعبي في مصر دعمهم للشعب الفلسطيني، عقب الهجوم الشرس الذي يتبعه الجيش الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، عقب عملية طوفان الأقصى، وتستعرض بوابة الوفد أبرز نجوم الطرب الشعبي الذي شاركوا بأغنيهم لمساندة قطاع غزة.

أحمد شيبة بـ" قاتلني وجاي تقولي شالوم"

طرح المطرب الشعبي أحمد شيبة أغنيته الجديدة التي عنوان" قاتلني وجاي تقولي شالوم" ، وذلك تضامنا مع الشعب الفلسطيني بعد الهجوم العنيف من الجيش اللإسرائيلي، عقب عملية طوفان الأقصى، ونشر النجم الشعبي الأغنية عبر قناته على موقع يوتيوب

وجاءت كلمات الأغنية كـ الآتي:

"سلام بصاروخ ودبابة

وناس بتهد وتخرب سنين عيشتنا

في غابة وجاي تود وتقرب داخلي بكوم

سلام بصاروخ ودبابة

وناس بتهد وتخرب سنين عيشتنا

داخلي بكونتير تطبيع وبتقولي إحنا ولاد عم

يراجل خلي عندك دم

قتلني وجي تقولي شالوم

مفيش على الواطي أصلا لوم

شالوم إزاي بدون إثبات

أحمد سعد بـ "غصن الزيتون"

طرح النجم أحمد سعد أغنية جديدة بعنوان "غصن الزيتون"، وأهداها إلى الشعب الفلسطيني الشقيق.

وعبر أحمد سعد عن دعمه لشعب فلسطين بأغنيته الجديدة التي طرحها عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب."

أغنية أحمد سعد الجديدة "غصن الزيتون" من كلمات الشاعر حسام طنطاوي، ألحان محمدي، وتوزيع موسيقي محمد عاطف الحلو. وتقول كلمات أغنية "غصن الزيتون" "غصن الزيتون بدل ما بيغطينا دا متغطى دم.. والطفل شايل لعبته وفى قلبه شايل ألف هم.. داير بيكتب على الحيطان أرضي أهم.. والأقصى نادى وصوته في نبرة ألم.. وما بين شهيد وما بين جريح بكى محمد والمسيح.. القدس راجعة لأهلها.

أحمد سعد

حمو بيكا بـ "نفديكي يا فلسطين"

ودعم المطرب الشعبي حمو بيكا فلسطين خلال الأزمة الأخيرة فقدم بيكا بالتعاون مع علي قدورة ونور التوت، والموزع فيجو الدخلاوي أغنية "طوفان الأقصى - نفديكي يا فلسطين."

حمو بيكا

سمسم شهاب

وأعلن المطرب الشعبي سمسم شهاب عن استعاده لطرح أغنية جديدة، للشعب الفلسطيني.

وكتب سمسم شهاب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، الأحد، قائلا: "جمهوري الكريم، لقد تم تنفيذ عمل فني بالتعاون مع العبقري عماد عبيد، والمايسترو شريف حمدان.

واستكمل حديثه قائلا: "العمل مساندة لـ شعب فلسطين الحبيب أشقائنا وأهلنا، العمل يليق بحضراتكم كما عودتكم، لأنى لا أعمل إلا مع الفنانين المحترمين فقط ولن أعمل مع غير المحترمين وأؤكد لن أتعامل مع غير المحترمين، الكل يعلم أنى أحترم الجمهور وأحترم الجميع ولا أعمل إلا مع أولاد الناس فقط الشبعانين"

واختتم حديثه قائلا: "الأغنية سيتم طرحها بأسرع وقت بأمرالله، يارب تنول إعجابكم، رغم مرض زوجتى وما أعيشه من أوقات صعبة، قررت أن أقدم واجبي نحو إخوتى وأهلى وأبناء دمى في فلسطين.