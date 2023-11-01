خروج 9 سيارات إسعاف من معبر رفح مُحمّلة بمُصابين فلسطينيين إلى مصر

أكد متطوع بمؤسسة حياة كريمة وعضو بالتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، طه خالد، أن 9 سيارات إسعاف خرجت من معبر رفح البري الحدودي إلى مصر لإسعاف المصابين والجرحى من الجانب الفلسطيني، في حين لا تزال هناك 72 سيارة داخل القطاع.

ولفت إلى أن نقل المصابين بشكل رئيسي سيكون إلى مستشفى العريش العام، والمستشفى الميداني بالشيخ زويد، حيث يتواجد الاطباء الأتراك والبالغ عددهم 20 طبيبًا لمساعدة الفريق المصري.

كما أكد أن حوالي أكثر من 100 شخص من حاملي الجنسيات المزدوجة عبر إلى الأراضي المصرية.

وصول أول مجموعة من الفلسطينيين المصابين

يذكر أن أعلنت وزارة الصحة في بيان، اليوم الأربعاء، وصول أول مجموعة من الفلسطينيين المصابين في أحداث قطاع غزة لعلاجهم بمصر، وتحويل 16 مصابًا منهم للمستشفيات المجهزة بشمال سيناء، حيث تم تحويل 11 مصابًا لمستشفى العريش العام، و 5 مصابين لمستشفى بئر العبد.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور حسام عبد الغفار، إن جاري تحويل سائر الحالات إلى المستشفيات وجميع الحالات مستقرة و تتلقى رعاية طبية فائقة من الطواقم الطبية المتواجدة بالمعبر او داخل المستشفيات، كما قام أطباء الحجر الصحي بمعبر رفح بتوقيع الكشف الطبي على ١١٧ من رعايا الدول الاجنبية منهم ٣٥ طفل تم تطعيمهم بلقاحات شلل الأطفال والحصبة والالتهاب.

يذكر أن العديد من الدول الغربية طالبت مصر بإجلاء رعاياها من قطاع غزة، وذكرت وزارة الخارجية المصرية اليوم أن خارجية روسيا أحالت معلومات عن المواطنين الروس الذين طلبوا الإجلاء من غزة إلى سلطات إسرائيل وفلسطين ومصر.

هذا ويتعرض قطاع غزة لقصف بري وبحري وجوي إسرائيلي، منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى، عملية "طوفان الأقصى"، في 7 أكتوبر الماضي.

وفشل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، خلال جلسة في 17 أكتوبر الماضي، في تبني مشروع قرار قدمته روسيا، يدعو إلى وقف إطلاق نار إنساني في غزة، ويدين كل أعمال العنف ضد المدنيين والأعمال الإرهابية، ويدعو لإطلاق سراح كل الرهائن، وإيصال المساعدات الإنسانية والإجلاء الآمن للمدنيين.

وفي 18 أكتوبر، فشل مجلس الأمن للمرة الثانية، في تبني مشروع قرار قدمته البرازيل، يدعو إلى وقف الأمر الإسرائيلي بتهجير سكان قطاع غزة، حيث استخدمت الولايات المتحدة حق الفيتو لنقض مشروع القرار؛ وقبل التصويت عليه مباشرة فشل مجلس الأمن في تبني تعديلين روسيين، يتعلقان بإدانة استهداف المدنيين في غزة دون تمييز، والدعوة لوقف فوري لإطلاق النار.

وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة عن سقوط 6546 قتيلا بينهم 2704 أطفال و1584 امرأة، وإصابة نحو 17439 شخصا؛ فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية عن مقتل أكثر من 100 فلسطيني، وإصابة نحو 1700 آخرين.

وفي الجانب الآخر، بلغت حصيلة القتلى الإسرائيليين نحو 1400 شخص؛ فضلًا عن إصابة 5431 آخرين.