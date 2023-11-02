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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المغتربون المصريون

عيسى اسكندر يطالب الدولة بتمثيل وتواجد الجاليات المصرية بأوروبا داخل البرلمان المصري (خاص)

الدكتور عيسى اسكندر
الدكتور عيسى اسكندر

 

 

طالب الدكتور عيسى اسكندر، رئيس اتحاد العمال المصريين في ايطاليا، ومدير معهد اوريسبيس الايطالي للدراسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، من الدولة المصرية أن يكون لهم تواجد وتمثيل كجاليات مصرية موجودة في اوروبا داخل البرلمان المصري، خاصة واننا نعتبر اكبر الجاليات المصرية في اوروبا من حيث العدد في ايطاليا .

وذكر اسكندر، في حديث خاص للوفد، أن اتحاد العمال المصريين بايطاليا يعد احدى القوى الناعمة لمصر بالخارج، فنحن نمثل مصر بالخارج وصورتها أمام العالم والشعوب، لافتا أنه يقوم أيضا بحث المصريين في ايطاليا تلك الفترة للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، والمشاركة في القرار السياسي بمصر.

وأشاد اسكندر، بالبنية التحتية والتطور الذي يحدث في مصر الفترة الأخيرة، قائلا: " كل مرة باجي مصر بشوف فيه شيء مختلف خاصة البنية التحتية الرائعة اللي يوم عن يوم بيحدث بها تقدم التي وأصبحت تنافس التطور في المدن الغربية ".

وقد شارك الدكتور عيسى اسكندر، رئيس اتحاد العمال المصريين في ايطاليا، ومدير معهد اوريسبيس الايطالي للدراسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بالمؤتمر الختامي لمشروع " المصنع المفتوح" الممول من الاتحاد الأوروبي، بحضور  الدكتورة إيمان علي ثروت، رئيسة المؤتمر، و الدكتور حازم مصطفى الجندي، أمبن عام المؤتمر.


وفي بداية كلمته أشاد الدكتور عيسى اسكندر بالحضور، وبمشروع  المصنع المفتوح الناجح من قبل المنظمين له، مقدما الشكر لكافة الحضور، ومتمنيا النجاح واستمرار الشراكة والعمل مع الجميع .

 

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