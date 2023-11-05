رئيس جامعة سوهاج يشارك طلاب كلية التربية الرياضية قوافلها الخدمية في زراعة الأشجار

شارك الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، في إنطلاق فعاليات الفوج الرابع لطلاب معسكر كلية التربية الرياضية لخدمة وتنمية المجتمع، والذي يستهدف زراعة ١٠٠٠ شجره مثمرة داخل مقر الجامعة الجديدة بمدينة سوهاج الجديدة، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية التي أطلقها فخامة الرئيس السيسي لزراعة ١٠٠ مليون شجرة مثمرة، يصاحبه الدكتور أحمد عبد الله القائم بعمل عميد الكلية واللواء طارق حافظ مدير الأمن الجامعي وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

وقال النعماني انه استكمل الفوج الرابع من الطلاب المشاركين بالمعسكر زراعة الاشجار المثمرة بمقر الجامعة الجديدة للاسبوع الرابع علي التوالي، مثمناً تنظيم تلك المعسكرات التي تهدف الي تنمية المهارات وصقل وتكوين شخصية الطالب ، وتنمية حبه للعمل التطوعي لخدمة المجتمع، وتعوده على تحمل المسئولية، وتنمية مهارات القيادة وتعزيز قيم التعاون ومساعدة الآخرين.

وأضاف الدكتور أحمد عبد الله أن الفوج بدأ أعمال المعسكر بالإصطفاف وتحية العلم، وذلك بمشاركة ١٢٠٠ طالب وطالبه موزعين بواقع ٢٠٠ طالب كل أسبوع لمدة ستة أسابيع، حيث تم تقسيم طلاب المعسكر إلى ٦ أفواج، وينفذ المعسكر كل جمعة خلال الفترة المحددة للمعسكر، مشيراً إلى أن المعسكر يستمر حتي يوم الجمعة ١٧نوفمبر الجاري.