الثلاثاء .. الليلة الختامية لمولد الحسين

يتوافد المحبون والمريدون من شتى محافظات الجمهورية لمسجد مولانا الحسين، احتفالا بمولده الكريم.

بدأت يوم الثلاثاء الماضي الاحتفالات بمولد سيدنا الحسين بمسجده المقام بوسط القاهرة القديمة على أن تحتفل الطرق الصوفية بالليلة الختامية يوم الثلاثاء الموافق السابع من شهر نوفمبر المقبل.

أمسيات دينية

وتنظم وزارة الأوقاف الأمسيات الدينية والثقافية بالمسجد بمشاركة كوكبة من كبار علماء الأزهر الشريف، فيما تبدأ الطرق المختلفة احتفالاتها بمحيط مسجد مولانا الحسين.

ويحتفل المصريون بمولد الإمام الحسين مرتين خلال السنة، الأولى في شهر شعبان وذلك بمناسبة مولده الشريف الذي وقع في اليوم الثالث من هذا الشهر عام 4 للهجرة في المدينة المنورة، وكذلك يحتفلون في الأسبوع الأخير من شهر ربيع الآخر بـ«المولد الثاني» وهى ذكرى وصول الرأس الشريف لابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم من مدينة عسقلان في فلسطين لتستقر في مصر.

الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب

هو سبط النبي محمد، وخامس أصحاب الكساء، وأحد الأئمة عند الشيعة. ولد في المدينة المنورة في الثالث من شعبان سنة أربع من الهجرة، وعاش مع جده النبي محمد نيفًا وست سنوات.