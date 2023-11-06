"ثقافة بلاط" تنظم محاضرة "أهم مشكلات وتحديات المرأة في الوادي الجديد"

في إطار خطة الأنشطة الثقافية والفنية المقامة في محافظة الوادي الجديد، نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني بالتعاون مع فرع ثقافة الوادي الجديد برئاسة ابتسام عبدالمريد، مدير عام فرع ثقافة الوادي الجديد من خلال بيت ثقافة بلاط محاضرة ثقافية مهمة بعنوان "أهم مشكلات وتحديات المرأة في محافظة الوادي الجديد"، التي حاضرتها ابتسام سفينة

تهدف هذه المحاضرة إلى تسليط الضوء على التحديات التي تواجهها المرأة في المحافظة، بما في ذلك القضايا الاجتماعية والاقتصادية. وتهدف المحاضرة أيضًا إلى تعزيز الوعي بأهمية حقوق المرأة وتعزيز مكانتها في المجتمع.

وألقت ابتسام سفينة، التي تعد خبيرة في مجال قضايا المرأة والتمكين الاجتماعي، المحاضرة بروح علمية ونقاشية. ستقدم في المحاضرة نظرة شاملة حول القضايا التي تواجه المرأة في المحافظة، وستسلط الضوء على الجهود التي تبذلها الحكومة والجمعيات المحلية لمعالجة هذه التحديات.

تعد هذه المحاضرة فرصة قيمة للمشاركين فيها لتوسيع معرفتهم وفهمهم للقضايا النسائية في المحافظة. ستتاح أيضًا فرصة للمشاركين لطرح الأسئلة ومناقشة القضايا المتعلقة بحقوق المرأة والتمكين.

يعتبر تنظيم مثل هذه الفعاليات ضمن خطة الأنشطة الثقافية والفنية من المبادرات المهمة التي تهدف إلى تعزيز الوعي الثقافي والاجتماعي بين الناس. ومن المتوقع أن يحظى هذا الحدث بمشاركة واسعة من المجتمع المحلي والمهتمين بقضايا المرأة.

جانب من المحاضرة الثقافية

جانب من المحاضرة الثقافية

جانب من المحاضرة الثقافية

جانب من المحاضرة الثقافية