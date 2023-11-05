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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

فلومنينسي يحقق كأس الليبرتادوريس لأول مرة ويتأهل لمونديال الأندية

مارسيلو لاعب فلومنينسي
مارسيلو لاعب فلومنينسي

حقق فريق فلومنينسي الفوز على بوكا جونيور بهدفين مقابل هدف في المباراة المثيرة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب ماراكانا، بنهائي بطولة كأس الليبرتادوريس.

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موعد مباراة أولمبيا وفلومينينسي في ربع نهائي كأس الليبرتادوريس

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أولمبيا الباراجوياني يواجه فلومينينسي البرازيلي بربع نهائي كأس الليبرتادوريس غدًا

افتتح جيرمان كانو التسجيل لفريق فلومينينسي بالدقيقة 36، ثم تعادل بوكا جونيورز بهدف في الدقيقة 72 عن طريق اللاعب لويس ادفينكولا.

وفي الدقيقة 99 من عمر المباراة بعد امتدادها للأشواط الإضافية تمكن فريق فلومنينسي من اقتناص هدف الفوز والذي سجله اللاعب جون كينيدي.

بهذا الانتصار ينجح نادي فلومنينسي البرازيلي في التتويج ببطولة كأس الليبرتادوريس لأول مرة في تاريخه بقيادة الأسطورة البرازيلي مارسيلو ويتأهلون لكاس العالم للاندية 2023 والتي ستقام في مدينة جدة بالسعودية.

مارسيلو يبكي بعد تتويج فلومنينسي

وشهدت لحظات إعلان فوز فلومنينسي بالبطولة مشاهد مؤثرة حيث دخل النجم البرازيلي مارسيلو في نوبة بكاء شديدة لفرحة بأول بطولة بكأس الليبرتادوريس لفريقه.

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