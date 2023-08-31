موعد مباراة أولمبيا وفلومينينسي في ربع نهائي كأس الليبرتادوريس

يتقابل فريقا أولمبيا الباراجوياني ونظيره فلومينينسي البرازيلي، مساء غد، فى المباراة التى تجمع الفريقين على ملعب مانويل فيريرا ضمن منافسات اياب الدور ربع النهائي ببطولة كأس الليبرتادوريس.

موعد مباراة أولمبيا و فلومينينسي بكأس الليبرتادوريس

ويخوض فريق الكرة الأول بنادي أولمبيا مباراة مرتقبة امام فلومينينسي فى تمام الساعة الثانية و النصف صباحا على ملعب مانويل فيريرا.

القناة الناقلة لمباراة أولمبيا و فلومينينسي بكأس الليبرتادوريس

وتذاع مباراة فريق أولمبيا ونظيره فلومينينسي، غدا، عبر شبكة قنوات بى ان سبورت، وتبث اللقاء عبر شاشتها بى ان سوبرت إتش دي 1.

واستطاع فريق أولمبيا الباراجوياني اقصاء نظيره فلامينجو البرازيلي من الدور ثمن النهائي بنتيجة ثلاثة اهداف مقابل هدف بمجموع المباراتين ذهابا وايابا بالبطولة.